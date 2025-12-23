Kuruyemişçilerde yılbaşı hareketliliği

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni yıl yaklaşırken yılbaşı alışverişleri de başladı.

Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmezi olan kuruyemişler de alışveriş sepetlerine bir bir ekleniyor.

Ankara Kurukahveciler ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı Aytaç Sevimli, esnafın yılbaşına ilişkin beklenti ve hazırlıklarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Yeni yıla sayılı günler kala esnafın hazırlıklarını tamamladığını ve dükkanların hareketlenmeye başladığını söyleyen Sevimli, "Yılbaşı sofralarımızın vazgeçilmezi olan kuruyemiş, her sene olduğu gibi bu sene de sofralarda yerini alacak. Uzmanlar da kuruyemişin ölçülü tüketildiğinde insan sağlığına önemli katkılar sağladığını ifade ediyor." dedi.

Sevimli, bu yıl kuruyemiş fiyatlarında artış olduğunu, bunun da büyük ölçüde küresel ısınma ve iklim değişikliğinden kaynaklandığını dile getirdi.

"EN ÇOK KARIŞIK KURUYEMİŞ TERCİH EDİLİYOR"

Her vatandaşın yılbaşında kuruyemiş tüketebilmesi için esnafın uygun fiyatla satış yapmaya gayret gösterdiğini belirten Sevimli, karışık kuruyemişin kilogram fiyatının 390 ila 890 lira arasında değiştiğini ifade etti.

EN UYGUN FİYAT AY ÇEKİRDEĞİNDE

Sevimli, fındığın kilogramının 1250 lira, kajunun 650 lira, bademin 660 lira, ceviz içinin 800 lira, kabak çekirdeğinin 450 lira ve ay çekirdeğinin 160 lira olduğu bilgisini verdi.

Vatandaşın, yılbaşında bütçesine daha uygun olduğu için karışık kuruyemişi tercih ettiğini aktaran Sevimli, esnafın bugüne özel "dörtlü" ya da "beşli" karışık ürünler hazırladığını anlattı.

Sevimli, tüketicilere kuruyemişi, kuruyemişçi esnafından alması tavsiyesinde bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

GÜVENİLİR ESNAFTAN ALIŞVERİŞ UYARISI

Vatandaşların, nereden geldiği belirsiz, tazelik oranı bilinmeyen, sadece sosyal medya üzerinden satış yapan yerlerden kuruyemiş almayı tercih etmemesini öneririm.



Güvenilirlik ve tazelik için muhatap bulabileceğiniz, mahallenizde bulunan kuruyemişçi esnafını tercih edebilirsiniz. Herkes kendi işini yapmalı. Yılbaşı gecesine doğru dükkanlarda daha fazla yoğunluk olacağını düşünüyorum.

Esnafın öncelikli beklentisinin satışların artması olduğunu ifade eden Sevimli, Türkiye'de bağımsız bir fındık borsası kurulmasını beklediklerini, bunun, fiyatların dengelenmesine katkı sunacağını dile getirdi.

Sevimli, çiftçiye daha fazla destek sağlanmasının üretimi artıracağını, bunun da kuruyemiş tezgahlarına olumlu yansıyacağını kaydetti.