Halk arasında yaygın olan batıl inançlardan biri de ev anahtarını tuzla ovalama ritüeli. Bu uygulamanın, evdeki kötü enerjiyi uzaklaştırdığına ve ortamın daha huzurlu hale gelmesine yardımcı olduğuna inanılıyor.

Yağmur Uçar Yağmur Uçar
Yayınlama Tarihi: 23.12.2025 11:24
Ev anahtarını tuzla ovalayın! İşte sebebi...
  • Ev anahtarını tuzla ovalama, kötü enerjiyi uzaklaştırmak amacıyla yapılan sembolik bir ritüeldir.
  • Bilimsel veya dini bir temeli olmamasına rağmen, insanlara moral verir.
  • Bu uygulama, batıl inançlar ve geleneksel ritüeller arasındadır.

Anahtarı tuzla ovma ritüeli, evdeki kötü enerjiyi uzaklaştırma inancına dayanan sembolik bir uygulamadır.

Gerçek bir etkisi bulunmasa da, belirsizlik ve huzursuzluk dönemlerinde insanlara moral verdiği için gündemde.

TUZLA OVMA RİTÜELİ

Bu ritüelde evin anahtarı alınarak kaya tuzu ya da sofra tuzu ile ovulur.

Bazı kişiler anahtarı kapı önünde tutarken, bazıları da anahtarla evin kapısını sembolik olarak açıp kapatır.

Yapılan bu işlemin, evde biriken olumsuzlukları ve kötü enerjiyi dağıttığına inanılır.

Ev anahtarını tuzla ovmanın bilimsel ya da dini bir dayanağı yoktur. Bu uygulama, batıl inançlar ve geleneksel ritüeller kapsamında değerlendirilir.

