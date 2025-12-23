Ev anahtarını tuzla ovalayın! İşte sebebi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Anahtarı tuzla ovma ritüeli, evdeki kötü enerjiyi uzaklaştırma inancına dayanan sembolik bir uygulamadır.

Gerçek bir etkisi bulunmasa da, belirsizlik ve huzursuzluk dönemlerinde insanlara moral verdiği için gündemde.

TUZLA OVMA RİTÜELİ

Bu ritüelde evin anahtarı alınarak kaya tuzu ya da sofra tuzu ile ovulur.

Bazı kişiler anahtarı kapı önünde tutarken, bazıları da anahtarla evin kapısını sembolik olarak açıp kapatır.

Yapılan bu işlemin, evde biriken olumsuzlukları ve kötü enerjiyi dağıttığına inanılır.

Ev anahtarını tuzla ovmanın bilimsel ya da dini bir dayanağı yoktur. Bu uygulama, batıl inançlar ve geleneksel ritüeller kapsamında değerlendirilir.