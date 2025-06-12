İHA
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, abart egzozlu motosikletiyle trafiğe çıkan ve çevreye rahatsızlık veren motosiklet sürücüsünü durdurdu.
Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücünün motosikletinde inceleme yapan ekipler abart egzoz olduğunu tespit etti.
ABART EGZOZLU MOTOSİKLETLİYE PARA CEZASI KESİLDİ
Sürücüye abart egzozlu motosiklet kullanmaktan 9 bin 267 lira para cezası kesilirken aracı trafikten men edildi.
Emniyet yetkilileri, motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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