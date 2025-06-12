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Aksaray'da abart egzozlu motosikletiyle 9 bin 267 TL ceza

Aksaray'da abart egzozlu motosikletiyle 9 bin 267 TL ceza Kent merkezinde abart egzozlu motosikletiyle seyreden sürücüye 9 bin 267 lira ceza kesildi, aracı trafikten men edildi. Yetkililer, trafik denetimlerinin kesintisiz olarak devam edeceğini belirtti.