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İHA

Aksaray'da uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir hafif ticari araca 'dur' ihtarında bulundu.

İhtara uymayıp kaçan sürücü ve polis arasında kovalamaca yaşandı.

"BİR ŞEY YOK ABİ"

Eski Sanayi Sitesi içerisine kaçan sürücü kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanırken araçtan inen sürücü E.K., kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına hiçbir şey olmamış gibi, "Bir şey yok abi" dedi.

Gazetecilere, "Adam şov yapmaya çalışıyor" diye tepki gösteren sürücü araç içine gidip kendini gizlemeye çalışırken, polisin uzun uğraşlar sonucu alkolmetreye üflettiği sürücü 1.22 promil alkollü çıktı.

DAHA ÖNCE DE ALKOLLÜ YAKALANDIĞI ÖĞRENİLDİ

Yasal sınırın neredeyse 3 katı alkollü çıkan sürücü hakkında adli işlem başlatılırken, yapılan sorgulama ve incelemede şahsın 3 kez alkollü yakalandığı tespit edildi.

57 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Sürücünün ehliyetine bu kez 5 yıl süreliğine el konulurken, alkollü araç kullanmak, dur ikazına uymamak, tehlikeli şerit değiştirmek gibi maddelerden yaklaşık 57 bin lira para cezası kesildi.

İşlemlerin yapıldığı sırada olay yerine gelen alkollü sürücünün yakınları ise görevini yapan basın mensubunun kamerasını eliyle kapatarak görüntü almasını engelledi.