Aksaray'da aracında uyuyan genç için seferber oldular

İHA

Aksaray'da araç içerisinde hareketsiz bir şekilde duran genci gören vatandaşlar, paniğe kapıldı.

Sürücünün can güvenliğinden endişe eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, araç içinde uyuyan şahsı uyandırmak için uzun uğraşlar verdi.

ARACI SALLAYARAK UYANDIRDILAR

Defalarca cama vurulmasına rağmen genç uyanmayınca polis, bir yandan bağırarak sesini duyurmaya çalıştı, bir yandan da aracın tavanına vurup şahsı uyandırmak istedi.

Araç kapısına açmaya çalışmasına rağmen genç uyanmayınca polis memurları, bu kez de aracı sallayarak uyandırmaya çalıştı.

Bir süre aracı sallayan polis memurları, şahsı uyandırmayı başardı.

POLİSİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Aracın sallanmasının ardından uyanan genç, dışarıda polis ve sağlık ekiplerini görünce hayret içinde kaldı.

Aracın kapısını açan gence ilk olarak “İyi misin?” diye soran polis memurları, M.G.U. (20) isimli genci Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirdi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Herhangi bir sorunu olmayan genç serbest bırakılırken, gencin evinin anahtarını çalıştığı iş yerinde unuttuğu ve gece geldiğinde evine giremediği için araçta uyuduğu öğrenildi.