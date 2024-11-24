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DHA

Yurdun birçok noktasında yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Aksaray'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Bir turizm firmasında çalışan Sami Yüksel (65) ise parkta kar banyosu yaptı.

"GEÇEN YIL KAR OLMAYINCA BANYO YAPAMAMIŞTIM"

Her yıl kar banyosu yaptığını, bu yıl da yağışı heyecanla beklediğini ifade eden Sami Yüksel, “Aksaray’a güzel kar yağdı. Ben her gün soğuk suyla banyo yaparım. Bugün de banyomu karla burada yaptım. Gerçekten kara hasret kaldık. Uzun zamandır Aksaray’a kar yağmıyordu. Allah’ın rahmeti, bereketi dünyanın üzerine olsun. Geçen yıl kar olmayınca banyo yapamamıştım.” dedi.