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İHA

Aksaray'da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı sıcak hava balonu kazası sebebiyle Aksaray Ihlara Balon Festivali, ileri bir tarihe ertelendi.

Aksaray Valiliği'nden, konuyla ilgili açıklama yapıldı.

FESTİVAL İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Şehrimizde 27-28 Haziran 2025 tarihlerinde yapılması planlanan Aksaray Ihlara Balon Festivali, hafta sonu yaşanan elim hadise ve pilot arkadaşımızın vefatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kaza, 15 Haziran Pazar günü Aksaray'ın merkeze bağlı Karataş köyü yakınlarında yaşanmış, saat 05.00 sıralarında Ihlara bölgesinden havalanan sıcak hava balonlarından birisi Karataş köyü yakınlarında anlık rüzgar değişimi nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kalırken, balonun inişi sırasında yaşanan kazada, balon pilotu hayatını kaybetmiş, 12 yolcu ise yaralanmıştı.