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Alanya'nın bir tarafı yaz bir tarafı kış

Alanya'nın bir tarafı yaz bir tarafı kış Alanya'da yaylalarda kar yağarken sahil tarafında ise denize girip balık tutan, yürüyüş yapanlar da güneşli havanın keyfini çıkardı.