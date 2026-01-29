Almanya'dan Türkiye'ye geldi: Amasya'da Müslüman oldu

- Alman vatandaşı Anna Lambertz, Amasya’da düzenlenen bir törenle Müslüman oldu.
- Törende kendisine Kur’an-ı Kerim ve ihtida belgesi verildi.
- Müslüman olma kararı sosyal medyada geniş yankı buldu.
Amasya'da yürekleri ısıtan görüntü...
Anna Lambertz, Almanya’da tanıştığı Amasyalı arkadaşı Adnan İsmail Erkek’ten etkilenerek İslam’ı seçme kararı aldı.
Mali müşavir Lambertz, Türkiye’de başvurduğu Amasya Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde Kelime-i Şehadet getirdi.
KURAN-I KERİM HEDİYE EDİLDİ
Amasya İl Müftü Vekili Metin Şener, İslam’ın temel inanç esasları, ibadet hayatı, ahlak anlayışı ve insanlığa sunduğu evrensel değerler hakkında kapsamlı bilgiler sunduğu konuğuna ihtida belgesi verip Kur’an-ı Kerim ile Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından hediye etti.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Öte yandan 24 yaşındaki Alman kadının Müslüman olma kararı sosyal medyada gündem oldu.
Kullanıcılar, Lambertz'e sosyal mecralar üzerinden tebrik mesajları gönderdi.