Hataylı depremzede, askerin verdiği montu 3 yıldır saklıyor

6 Şubat depremlerine Antakya’nın Cebrail Mahallesi’nde yakalanan Beliz Aydın, depremin 13’üncü saatinde annesi Betül Günyaşar ve ağabeyi Abdurrahman Aydın’ın enkazdan çıkarılmasına tanıklık etti. Ağabey Abdurrahman Aydın, ağır yaralı olarak kurtarılıp iki bacağı ampute edilerek hayata tutunurken anne Betül Günyaşar, hastanede yaşamını yitirdi.

"O MONT BANA BİR HATIRA DEĞİL, BİR EMANET"

Enkaz başında görev yapan rütbeli bir askerin, soğukta titreyen Beliz’e parkasını verdiğini anlatan genç kız, montu o günden bu yana büyük bir hassasiyetle saklıyor:

Annem ve ağabeyimi enkazdan çıkaran asker, çok üşüdüğümü görünce montunu bana verdi. O mont bende kaldı. Her baktığımda o günü hatırlıyorum. Giymeye bile cesaret edemiyorum çünkü beni o anlara götürüyor. Tek isteğim, o askeri tekrar görmek ve emanetini teslim etmek.

HASTANEDE SAATLERCE BEKLEDİ

Beliz’in yakın çevresinden Çilem Artan ise, genç kızın yaşına rağmen büyük bir sorumluluk duygusu taşıdığını söyledi:

6 Şubat sabahı bir rütbeli komutan, Beliz üşümesin diye parkasını veriyor ve ‘Sonra senden geri alacağım’ diyor. Beliz, annesini kaybetmenin acısını yaşarken bile hastanede saatlerce montu teslim etmek için bekledi. O asker geri gelmedi ama Beliz emaneti bugüne kadar korudu.

ACIYA RAĞMEN HAYATA TUTUNDU

Depremin ardından eğitimine ara vermeden devam eden Beliz Aydın’ın Gaziantep’te üniversite öğrenimini sürdürdüğünü belirten Artan, "Annesi onun okumasını çok istiyordu. Beliz güçlü, iradeli ve hedefleri olan bir genç. O mont, onun için hem acının hem de insanlığın simgesi." diye konuştu.