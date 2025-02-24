Haber Merkezi
Bartın'ın Amasra ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili olurken kent beyaz örtüyle kaplandı.
Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.
Soğuk hava nedeniyle sokakların boş kaldığı ilçede belediye ekipleri, kar temizleme çalışması yaparak yolları açık tuttu.
TARİHİ YERLER BEYAZA BÜRÜNDÜ
Kentteki balıkçılar kötü hava koşulları nedeniyle denize açılamazken, ilçeye gelen az sayıdaki misafir de Amasra Kalesi'ni gezerek hatıra fotoğrafı çekti.
Tarihi Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü ve Tavşan Adası beyaza büründü.
DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Güneşin açmasıyla ilçede bulunanlar bol bol fotoğraf çekip, güzel manzaranın keyfini çıkardı.
UNESCO geçici miras listesinde bulunan kar ile beyaza bürünen Amasra’nın seyirlik manzarası drone ile havadan görüntülendi.
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