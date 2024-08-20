Amasya Müzesi'nin incisi: Üstünde elma ağacı olan tek antik mozaik Amasya Müzesi'nde sergilenen bin 700 yıllık elmalı mozaik, bu meyve ağacının işlendiği tek mozaik olarak ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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İHA

Dört bir yanı farklı dönemlere ait kalıntılar taşıyan Anadolu'da yeni bir keşif daha gündeme geldi.

Geçmiş uygarlıkların kapısını aralayan arkeolojik kazılarda, görenleri kendine hayran bırakacak bir antik mozaik bulundu.

2013 yılında Amasya merkeze bağlı Yavru köyü yakınlarında kaçak kazı yapılan alanda kurtarma kazısında, Roma dönemine ait bir mozaik ortaya çıktı.

BİN 700 YILLIK ROMA MOZAİĞİ BULUNDU

Yaklaşık bin 700 yıllık tapınak ile ortasında 1,5 metre çapında elma ağacı figürlü 20 metrekare genişliğindeki mozaiğin bulunması şehirde heyecan oluşturdu.

Kaldırıldığı Amasya Müzesi'nde teknik çalışmanın tamamlanmasıyla 4 yıldır sergilenen elmalı mozaik, müzenin en prestijli eserleri arasında gösteriliyor.

MİLYONLARCA RENKLİ TAŞLA BEZENMİŞ

Milyonlarca renkli taş parçasının dizilmesiyle oluşturulan mozaiğin bir tarafı kırmızı, diğer tarafı yeşil olan coğrafi işaret tescilli Amasya misket elmasının antik dönemde de lezzetiyle tercih edilen meyveler arasında geldiğinin kanıtı olarak değerlendiriliyor.

"İLK KAZIDA AMASYA ELMASI BULDUK DİYE SEVİNDİK"

Amasya denilince akıllara misket elmasının geldiğine işaret eden Müze Müdürü Özdemir, “Ortasında yer alan madalyonda elma ağacı, 4 elma, altında da 3 keklik figürü yer alıyor. Üzerinde misket elmasının tasvir edildiği Roma dönemine tek taban mozaiği Amasya Müzesinde bulunmaktadır.

İlk kazdığımızda ‘Amasya elması bulduk' diye sevindik. Bu misket elmasının 2 bin yıl önce de lezzetli, yaygın olduğunun kanıtıdır. Müzeyi gezen ziyaretçilerimize zevkle, şevkle anlatıyoruz.” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)