Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Soğan üretiminde Türkiye'de ikinci sırada bulunan Amasya'da, ilginç görüntüler kaydedildi.

Kent merkezinden Çorum'a uzanan kara yolu üzerindeki bir köprünün altından akan nehir sularının kıyısında yaşanan kirlilik ve kötü koku, vatandaşların tepkisini çekti.

Kokuya sebep olan durumu görmek için Yeşilırmak Nehri'nin kıyısına gelen vatandaşlar, korkunç bir manzara ile karşılaştı.

KİLOLARCA SOĞAN VE PATLICANI DÖKTÜLER

Vatandaşlar, nehrin kıyısına çürümeye yüz tutmuş çuvallar dolusu soğan ve patlıcan döküldüğünü gördü.

Koku ve kirliliğe neden olan çirkin görüntü, vatandalar tarafından kaydedildi.

"BUGÜN BURAYA DÖKEN, YARIN IRMAĞA DÖKECEK"

Satılmayı beklerken dökülen bu ürünlerin faydalı şekilde değerlendirilebileceğine değinen vatandaşlardan Hamdi Demir, "Bugün oraya döken, yarın ırmağın içine de dökecektir. Bu ürünler çürümeden hayvanlara yedirilebilirdi ya da gömülmeliydi. Eskiden köylerde çöpe bir şey atılmazdı. Şimdi nasıl oluyor da bunları atıyorlar anlamış değilim." dedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Uzun yılladır balık tuttuğu nehrin kıyısına soğan ve patlıcanın yanı sıra diğer ürünlerin de atıldığını gördüklerini anlatan Demir, "Bu görüntüler Amasya'ya yakışmıyor. Zaten ırmakta balık da kalmadı." diye konuştu.

Tepki çeken görüntülerin ihbarı üzerine Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkilileri inceleme başlattı.