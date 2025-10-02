Amasya’da endemik bitki, yeni yaşam alanına taşındı

Amasya Lokman Dağı’ndan ilk kez 1889 yılında Bornmüller tarafından toplanan ve 1894’te “Alkanna haussknechtii Bornm” adıyla bilim dünyasına tanıtılan “bağ havacivası” bitkisi, baraj gölü inşaatı nedeniyle su altında kalma riski taşıdığı için yeni yaşam alanına nakledildi.

128 YIL SONRA KAYIT ALTINA ALINDI

128 yıl sonra, 2017 yılında Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında Amasya Üniversitesi akademisyenleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, bitkiyi tespit ederek kayıt altına aldı. Baraj sularının bitkinin mevcut alanını tehdit etmesi üzerine örnekleri daha üst noktalara taşındı.

DOĞASINA EN UYGUN ALANA NAKLEDİLDİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, beyaz ve sarı çiçekli bitkinin görüntülerini paylaşarak, “Baraj gölü inşaatı nedeniyle su altında kalma riski taşıyan bu tür, bulunduğu alandan özenle alınarak doğasına en uygun yeni yaşam alanına nakledildi. Orta Karadeniz’de yalnızca bu bölgede yetişen tür için koruma ve izleme çalışmalarımız sürüyor.” ifadelerini kullandı.

KURAKLIK NEDENİYLE POPÜLASYONU AZALDI

Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Yıldırım, “Bağ havacivası kritik bir düzeydedir ve yok olma tehlikesi altındadır. Baraj gölü alanının kenarlarında bitkiyi topraklarıyla birlikte üst seviyelere taşıdık. Bölgede bir alanda daha örneklerini tespit ettik ve gelişimlerini takip ediyoruz.” dedi.

Prof. Dr. Yıldırım, 2024’te kuraklık nedeniyle bitki sayısında düşüş görüldüğünü belirterek, “En son sayımda 300 birey vardı. Bu yıl yağışlar yüksek olursa sayının artmasını ve türün tehlike kategorisinden biraz daha uzaklaşmasını umuyoruz.” ifadelerini kullandı.