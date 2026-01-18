Bakan Memişoğlu: Rize kar sporlarında marka şehir olma yolunda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 31 Ocak–1 Şubat tarihlerinde Rize’nin Güneysu ilçesinde düzenlenecek Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası öncesinde Handüzü Yaylası’nı ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, şampiyonaya ev sahipliği yapacak alanda yürütülen hazırlıkları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

ORGANİZASYON VE PARKUR ÇALIŞMALARI

Bakan Memişoğlu, ziyaret sırasında Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanvekili Ogün Baysan ve Asbaşkan Mahmut Nedim Akülke ile bir araya geldi. Görüşmede organizasyon süreci, pist düzenlemeleri ve güvenlik önlemleri hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

"RİZE KAR SPORLARINDA MERKEZ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR"

Rize’nin kış sporları potansiyeline dikkat çeken Bakan Memişoğlu, kentin bu alanda önemli bir ivme kazandığını vurguladı:

Rize artık kar sporlarının da merkezi olma yolunda ilerliyor. 31 Ocak–1 Şubat tarihlerinde Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Handüzü Yaylası’nda gerçekleştirilecek. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm gençleri ve sporseverleri bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum. Spor sağlıktır, sağlık da spordur.

12 ÜLKEDEN 30 SPORCU MÜCADELE EDECEK

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) takviminde yer alan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’na 12 farklı ülkeden 30 sporcu katılacak. Organizasyon, kadınlar ve erkekler olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek ve Handüzü Yaylası’nda görsel bir şölen sunacak.