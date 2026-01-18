Markalar deterjan şişelerini tam doldurmuyor; İşte sebebi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Market raflarında sıkça karşılaşılan deterjan şişeleri, çoğu zaman dışarıdan bakıldığında tam dolu izlenimi verse de tüketiciler evde ürünü kullanmaya başladıklarında beklediklerinden daha az içerikle karşılaşabiliyor.

Bu durum, “ambalaj aldatmacası” tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

Uzmanlar sorunun yalnızca üretici tercihleriyle sınırlı olmadığını vurguluyor.

Peki deterjanlar neden tam doldurulmuyor?

SEBEBİ BUYMUŞ

İlk bakışta büyük ve dolu görünen pek çok ürün, açıldığında beklenenden daha az içerikle karşılık veriyor.

Üreticiler, kalın ambalajlar, geniş boşluklar ya da çift tabanlı paketleme yöntemleriyle ürünlerin hacmini olduğundan fazla gösterebiliyor.

Bazı firmalar, yarı dolu ambalajları teknik ve lojistik gerekçelerle savunuyor.

Dökülme riskinin önlenmesi, ürünün taşıma sırasında zarar görmemesi ya da konsantre formüller sayesinde daha az ürünle aynı performansın sağlanması sebebiyle şişelerin tam doldurulmadığını ifade ediyor.

Uzmanlar, tüketicilerin yalnızca ambalaj boyutuna değil, paketin üzerinde belirtilen net ağırlık ve miktar bilgisine dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyor.