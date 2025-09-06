Amasya'da kedi ve farenin dostluğu

Amasya merkeze bağlı Şeyhcui Mahallesi’nde bir apartmanın bahçesinde kedi ve farenin yan yana durduğu anlar cep telefonuyla kaydedildi.

"ARKADAŞ GİBİYDİLER"

Görüntüleri çeken Ercan Eftelioğlu, kedinin fareye saldırmak yerine onu sahiplenmiş gibi davrandığını belirterek, “Yaklaşmaya çalıştığımda kedi rahatsız oldu. Adeta yavrusu gibi sahiplendi” dedi.

TOM VE JERRY GİBİ

Ünlü çizgi film karakterlerini anımsatan görüntüler için Eftelioğlu, “Çizgi filmde kedi fareyi kovalardı. Burada ise fare kaçmadı, kedi de kovalamadı. Normalde saldırması gerekirken böyle bir şey görmedim. Komşuma da gösterdim, o da inanamadı” ifadelerini kullandı.