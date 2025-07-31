Amasya’nın “Leylekli Köyü” Ortaova yine şenlendi

Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Ortaova köyü, gökyüzünü süsleyen ve elektrik direklerine kurdukları yuvalarla köyü şenlendiren leylekler sayesinde “Leylekli Köy” olarak anılıyor. Merzifon Havalimanı'nın hemen yanında yer alan köy, her yıl bahar aylarında gelen bu kanatlı misafirlerle doğa ve insan uyumunun güzel bir örneğini sunuyor.

Elektrik direklerinin tepesinde yaşayan, tarlalarda besin arayan leylekler hem köylülerin hem de bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Sayıları 100’ü aşan leylekler, adeta köyün simgesi haline gelmiş durumda.

"HERKES BİZİ ARTIK 'LEYLEKLİ KÖY' DİYE TANIYOR"

Köy Muhtarı Mustafa Ak, leyleklerin her yıl gelişini heyecanla beklediklerini belirterek, şunları söyledi:

Ortaova olarak biliniyoruz ama herkes bizi artık 'Leylekli Köy' diye tanıyor. Bu kuşlar çocukluğumuzdan beri bizimle. Dedelerimiz bile onların gelişini anlatırdı. Mart ayında gelirler, ağustos gibi göç ederler. Bazen elektrikler kesilir ama yine de leylekleri çok seviyoruz.

"MART'TA GELMEZLERSE ENDİŞELENİYORUZ"

Ak, köydeki misafirperverliğin leyleklerin sadakatini kazandığını vurgulayarak şunları ekledi:

Onlara zarar vermediğimiz için her yıl geliyorlar. Hatta ilk geldiklerinde dilek tutanlar bile oluyor. Uçarken görenler o yıl bol seyahat edeceğine, yerde görenler ise fazla yer değiştiremeyeceğine inanıyor. Mart ayında gelmezlerse ciddi şekilde endişeleniyoruz.

Leylekleri izlemek için Amasya ve çevre illerden birçok kişinin köyü ziyaret ettiğini ifade eden Muhtar Ak, köy halkının doğaya duyarlı yaklaşımının da leylek nüfusunun artmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Doğayla iç içe yaşamın güzel bir örneğini sunan Ortaova köyü, her yıl göçmen misafirleriyle renklendirdiği gökyüzünü, sevgiyle açtığı kollarıyla karşılıyor.