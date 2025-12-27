Amerikalılar asla bulaşık süngeri kullanmıyor: İşte sebebi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mutfak alışkanlıkları ülkeden ülkeye değişirken, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bulaşık yıkama yöntemiTürkiye’dekinden belirgin biçimde ayrışıyor.

ABD’de sünger yerine bulaşık fırçasının tercih edilmesi, bu farkın en dikkat çeken örnekleri arasında yer alıyor. Günlük hayatta yaygın olan bu uygulamanın arkasında ise hijyen ve kullanım alışkanlıkları bulunuyor.

ABD’de evlerin büyük çoğunluğunda bulaşık makinesi kullanılırken, elde yıkama genellikle yalnızca istisnai durumlarda yapılıyor.

Ancak bulaşıklar makineye yerleştirilmeden önce tabak ve tencerelerdeki büyük yemek kalıntıları temizleniyor.

Peki, sünger neden tercih edilmiyor?

AMERİKALILAR BU YÜZDEN SÜNGER KULLANMIYOR

Amerikalıların süngerden uzak durmasının başlıca nedeni, süngerlerin nemli kaldığında bakteri üretmeye daha yatkın olması.

Sürekli ıslak kalan süngerlerin kısa sürede hijyen riski oluşturduğu düşünülürken, bunun yerine bulaşık fırçaları daha güvenli bir seçenek olarak görülüyor.

Fırçaların sert ama kontrollü yapısı sayesinde yüzeyler daha etkili temizleniyor. Ayrıca hızlı kuruması ve uzun süre kullanılabilmesi de bu sebepler arasında.

Bir diğer yaygın görüş ise süngerle yapılan dairesel silme hareketlerinin kirleri yayabildiği, fırçanın ise kurumuş kalıntıları yüzeyden daha kolay söktüğü yönünde.

Ayrıca ABD’de bulaşıkları tek tek akan suyun altında yıkamak, israf olarak değerlendiriliyor. Bunun yerine çoğu evde iki gözlü lavabo sistemi kullanılıyor. Lavabonun bir gözü sabunlu suyla doldurulurken, diğer göz durulama için ayrılıyor. Tek gözlü lavabolarda ise büyük bir leğen aynı işlevi görüyor.