Osmaniye'de ata tohumu lahana, geçim kaynağı oldu

Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki emekli Bilal Tozluklu, dedesinden kalan arazide hobi olarak başladığı ata tohumu lahana üretimini zamanla gelir kapısına dönüştürdü. Yöreye özgü aromasıyla dikkat çeken Hasanbeyli lahanası, çevre illerden de talep görüyor.

EMEKLİLİK SONRASI TOPRAKLA BULUŞTU

Vergi dairesinden emekli olduktan sonra boş zamanlarını değerlendirmek isteyen Bilal Tozluklu, yaklaşık 15 yıl önce dedesinden miras kalan 6 dekarlık arazide tarımsal üretime yöneldi. İlk etapta hobi amacıyla ata tohumu lahana eken Tozluklu, elde ettiği verim ve ilgiyle üretimini sürdürmeye karar verdi.

ÜRETİMİN HER AŞAMASI KENDİ EMEĞİ

Ata tohumu kullanarak yetiştirdiği lahanaların ekiminden hasadına kadar tüm süreçleri tek başına yürüten Tozluklu, ürünlerin bakımına büyük özen gösteriyor. Nisan ayında toprağa atılan tohumlar, yaklaşık 8 aylık bir emek sürecinin ardından hasada hazır hale geliyor.

YÖRESEL LEZZET PAZARDA İLGİ GÖRÜYOR

Hasanbeyli lahanasının geçmişte bölgede oldukça meşhur olduğunu dile getiren Tozluklu, bu lezzeti yeniden tanıtmayı amaçladığını belirtti. Ürünlerine olan talebin artmasıyla birlikte satışa da başlayan üretici, lahanalarını Osmaniye’nin yanı sıra Gaziantep’te de pazarlayarak ek gelir elde ediyor.

"BU TOHUM DEDELERİMİZDEN EMANET"

Ata tohumu lahana üretiminin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Bilal Tozluklu, şunları söyledi:

Lahanayı nisan ayında ekiyoruz ve hasada kadar yaklaşık 8 ay boyunca adeta çocuk büyütür gibi emek veriyoruz. Başka yerlerde de lahana yetişiyor ama bizim lahanamızın aroması ve tadı çok farklı. Bu tohum atamızdan, dedemizden kalan bir miras. Yıllardır aynı şekilde ekmeye devam ediyoruz.

YILDA 700 ADET ÜRÜN ALIYOR

Tozluklu, ata tohumu kullanarak ektiği lahanalardan yılda ortalama 700 adet ürün elde ettiğini belirterek, hobi olarak başladığı üretimin zamanla kazanç sağladığını dile getirdi. Üretime ömrü yettiği sürece devam etmek istediğini söyleyen Tozluklu, ata tohumlarının korunmasının önemine de dikkat çekti.