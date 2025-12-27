Bilecik'te kadınlara özel 'kahvehane'

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu köyünde hayvancılıkla uğraşan Bedriye Berber Engin, yaklaşık 5 yıldır hayalini kurduğu kadınlar kahvehanesini 3 ay önce hayata geçirdi. Köy muhtarı Fahrettin Doğruk’un desteğiyle Köy Konağı’nda tahsis edilen boş oda, hayırsever bir iş insanı ve Engin’in arkadaşlarının katkılarıyla kısa sürede kullanıma hazır hale getirildi.

KADINLAR HAFTADA 3 GÜN BULUŞUYOR

Tarım ve hayvancılıkla geçen yoğun bir günün ardından yaklaşık 30 kadın, haftanın üç günü evlerinde hazırladıkları yiyeceklerle akşam saatlerinde kahvehanede bir araya geliyor. Kadınlar burada geç saatlere kadar el işi yapıyor, film izliyor, kitap okuyor ve türküler söyleyerek keyifli vakit geçiriyor.

"GERÇEKTEN BÜYÜK BİR İHTİYAÇMIŞ"

Üç çocuk ve dört torun sahibi Bedriye Berber Engin, kadınların birlikte vakit geçirebileceği bir alanın eksikliğini uzun süredir hissettiklerini belirterek şunları söyledi:

Kadınlar gün içinde çok yoğun çalışıyor ve birbirimizi görmeye fırsat bulamıyoruz. Böyle bir ortam oluşturalım istedim. Hakikaten çok ihtiyaç varmış, geç kalınmış. Burada ilerleyen süreçte farklı projeleri de hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Ben Anadolu kadını için ayağa kalktım.

KURSLAR VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER PLANLANIYOR

Engin, önümüzdeki dönemde Gölpazarı Halk Eğitimi Merkezi’nden gelecek eğitmenlerle birlikte kahvehanede haftanın belirli günlerinde ritim, tiyatro ve bağlama kursları düzenleneceğini ifade etti.

"BURASI BİZİM BULUŞMA NOKTAMIZ"

62 yaşındaki Hanife Aydın, gününün büyük bölümünü bahçede çalışarak geçirdiğini belirterek, kadınlar kahvehanesinin kendileri için önemli bir sosyal alan olduğunu dile getirdi. Aydın, “Burada yiyoruz, içiyoruz, sohbet ediyoruz. Bazen Kur’an-ı Kerim okuyoruz. Günün yorgunluğunu burada atıyoruz.” dedi.

61 yaşındaki Fatma Doğruk ise kahvehanede en çok kitap okumaktan keyif aldığını belirterek, açılması planlanan kurslara katılmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.