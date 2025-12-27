Vanlı Hümeyra’nın azim dolu yolculuğu: Sokak aralarından yeşil sahalara

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Van’ın Çatak ilçesinde büyüyen Hümeyra Alantaş, çocukluğunu arkadaşlarıyla mahalle aralarında top oynayarak geçirdi. Doğuştan sol kolu olmadığı için protez kullanan Hümeyra, futbolun yanı sıra masa tenisi ve badmintonla da ilgilendi. Küçük yaşlardan itibaren spora duyduğu ilgi, zamanla futbola yönelmesini sağladı.

AİLESİNİN DESTEĞİYLE PROFESYONEL SAHALARA

Van Spor Lisesi 4. sınıf öğrencisi olan Hümeyra, ailesinin desteğiyle 5 yıl önce Çınar Spor Kulübü’nde profesyonel futbol kariyerine ilk adımını attı. Geçtiğimiz yıl Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Takımı’na transfer olan genç sol bek, takımın önemli isimlerinden biri olmayı hedefliyor.

"İLK ZAMANLAR ÇOK ZORLANDIM"

Hümeyra Alantaş, futbola başlarken zorluklar yaşadığını belirterek, protez kolun hem avantaj hem de dezavantajlar sunduğunu ifade etti.

Mahallede futbol oynarken ilk başlarda çok zorlanıyordum. Protez bazen ağırlık yapıyor. Olmasaydı daha iyi oynayabileceğimi düşünüyorum. Daha rahat hareket edebilmek için bazı anlarda çıkardığım oluyor

diyen Hümeyra, yaşadığı zorlukların kendisini futboldan koparmadığını vurguladı.

HEDEFİ MİLLİ FORMA

Milli takımda forma giymenin her futbolcunun hayali olduğunu dile getiren Hümeyra, bu hedef doğrultusunda yoğun şekilde çalıştığını söyledi. Futbola iki yıl ara vermek zorunda kaldığını belirten genç sporcu, sahalara dönüşün kendisi için büyük anlam taşıdığını ifade ederek, “Futbol benim için sadece bir spor değil. Takım arkadaşlarım ve kulübüm ikinci ailem gibi. Sahalara döndüğüm için çok mutluyum” dedi.

"SPORDA ENGEL OLMAZ"

Takımın teknik direktörü Alican Yıldız ise Hümeyra’nın azmiyle herkese örnek olduğunu belirtti. Yıldız, “Hümeyra bize sporda hiçbir şeyin engel olmadığını gösterdi. Enerjisi, disiplini ve neşesiyle takıma büyük katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM YOLUNDA UMUT VEREN PERFORMANS

Yeni sezona hazırlandıklarını aktaran Yıldız, Hümeyra’nın performansından memnun olduklarını belirterek, “Önümüzde yoğun bir hazırlık süreci var. Hümeyra bu sürece hazır. Daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Milli takım hayalini gerçekleştireceğini düşünüyorum” diye konuştu.