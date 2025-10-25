Anahtarınızı evde bile bu kesede tutun! İşte etkisi...

- Faraday keseleri, araç anahtarlarını elektromanyetik sinyallerden koruyarak çalınma riskini azaltır.
- Anahtar keseye konulduğunda sinyaller bloke olur, böylece anahtarın kopyalanması engellenir.
- Ucuz ve etkili bir yöntem olan Faraday kesesi, Michael Faraday'ın keşiflerinden esinlenmiştir.
Arabanızın anahtarını cebinize koyup evden çıktınız, peki ya birileri o sinyali evinizin önünden alıp arabanızı çalabilir desek?
İşte bu yüzden Faraday kesesi son zamanlarda herkesin dilinde.
Basit, ucuz ve etkili bir önlem: anahtarınızı içine koyun, sinyaller bloke olsun.
Faraday kesesini ilk kez duyduysanız, yalnız değilsiniz.
İşte, kullanımı ve faydaları....
FARADAY KESESİ NEDİR
Faraday kesesi, etrafını elektromanyetik dalgaları engelleyen iletken bir kaplama ile saran bir kese ya da kutudur.
Adını elektromanyetik alanların etkisini ilk gösteren bilim insanı Michael Faraday'dan alır.
Temelde içindeki cihazın dışarıyla kablosuz iletişim kurmasını engellemek için kullanılır.
Keyless (anahtarsız) araç anahtarları, araca sinyal gönderip alarak “anahtar yakında” bilgisini sağlar.
Faraday kesesi, içinde elektromanyetik dalgaların (radyo, bluetooth, RFID vb.) hareket etmesini engelleyen metalik bir tabaka bulundurur.
Sonuç olarak; Anahtarınızın sinyali çoğaltılamaz veya güçlendirilemez.
Anahtarı keseye koyup araca yaklaşın; kapılar açılmıyorsa koruma sağlanıyor.