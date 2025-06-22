Ankara'da aracın motoruna giren yılanı sopayla çıkardı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde yaşayan bir sürücü, park halinde aracının motorundan gelen sesler üzerine motoru kontrol etti.

Sürücü, motor bölümüne girmiş bir yılan gördü.

YILANI SOPAYLA ÇIKARDI

Yaklaşık bir metrelik yılan, korku ve paniğe sebep oldu.

O esnada olay yerinde bulunan Fatih Yavuz, büyük bir soğukkanlılıkla eline aldığı sopayla yılanı dikkatli bir şekilde motor bölümünden çıkardı.

O ANLAR KAMERADA

Yavuz’un müdahalesiyle muhtemel bir tehlikenin önüne geçildi.

O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.