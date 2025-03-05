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İHA

Türkiye, on bir ayın sultanı Ramazan'ın heyecanını yaşıyor.

Yurdun dört bir yanını maneviyatın sardığı bu mübarek aylarda, eski bir gelenek olan iftar ziyaretleri de sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Kuzey Ankara TOKİ Blokları'nda oturan Murat ve Alime Fidan çiftini ziyaret ederek, iftar sofrasına konuk olmuştu.

SİTE SAKİNLERİ ERDOĞAN'IN ZİYARETİNİ ANLATTI

Site sakinlerini de heyecanlandıran ziyarette Erdoğan, Fidan Ailesi'nin yanı sıra aynı katta bulunan Hasan ve Şehri Armutçu çiftinin yeni doğan bebeklerini de ziyaret ederek, altın taktı.

Site sakinleri yaşananları anlattı.

"BİZE DE NASİP OLDU"

Site yöneticisi Hilmi Özcan, "Cumhurbaşkanımız dün iftar yemeğine bizim binamıza geldi. Kendilerini ağırladık. İftarını açtı. Gündüz öğlene doğru sivil arkadaşlar geldi. Buraları komple kontrol ettiler. Ben de yönetim başkanı olarak 'Yardımcı olabilir miyim?' diye sordum.

Akşam yetkili birisi iftara gelecek dediler. İkindiye doğru Cumhurbaşkanı'nın geleceğini öğrendik. Görüşme şansım oldu. Birebir konuştuk, sohbet ettik ve çay içtik. Bizim için çok güzel bir histi, bize nasip oldu." ifadelerini kullandı.

"YENİ DOĞAN ÇOCUĞUMUZA CUMHURİYET ALTINI TAKTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başka bir ziyaret daha gerçekleştirdiğini söyleyen Hilmi Özcan, "İftardan sonra giderken bir komşumuzu daha ziyaret etti. Yeni doğan çocuğumuza cumhuriyet altını hediye etti, çocuklarımıza harçlık dağıttı." dedi.

"DÜNYA GÖZÜYLE GÖRMEK İSTİYORDUM"

Site sakinlerinden Özkan Bal, "Bizim son dakika bilgimiz oldu. Tamamen sürpriz oldu. Mahallemize dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesi hepimizi çok mutlu etti. Bu mahalleye böyle birisi gelmemişti bugüne kadar. Ben dünya gözüyle görmek istiyordum. Elini öpmek nasip oldu, inşallah herkese de nasip olur." diye konuştu.

"BEN ONU ÖZLÜYORDUM"

Daha önce belediye başkanlığı görevi yapmasına rağmen Erdoğan ile görüşemediğini söyleyen Ahmet Bal, "Ben onu özlüyordum. 5 sene başkanlık yaptım kavuşamadım. Allah bugüne nasip etti." dedi.