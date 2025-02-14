Ankara'da hijyen kurallarını hiçe sayan markete 1 milyon 305 bin lira ceza

DHA

Ankara'da bir markete ait gıda taşıma anlarına ait mide bulandıran görüntüler, yetkililerin dikkatinden kaçmadı.

Bir zincir markete ait personel minibüsünde yerde ve koltukların üzerinde uygunsuz koşullarda et taşınırken çekilen video, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince incelemeye alındı.

Ekipler olayla ilgili soruşturma başlatırken ilgili marketin adresi belirlendi.

1 MİLYON LİRAYI AŞKIN PARA CEZASI

Söz konusu zincir marketin şubelerinde denetim yapıldı.

İnceleme ve denetimler sonucunda 1 milyon 305 bin 242 lira para cezası uygulandı.

MÜDÜRLÜKTEN AÇIKLAMA

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde faaliyet gösteren zincir marketin bazı sosyal medya hesaplarına yansıyan uygunsuz et nakil görüntülerini takiben il genelindeki tüm şubelerinde yapılan denetim sonucunda söz konusu firmaya gerekli idari işlemler yapılmış, toplamda 1 milyon 305 bin 242 lira para cezası uygulanmıştır." denildi.