Ankara'da jandarma bandosunun solisti Büşra Astsubay: Bu bir tutku

DHA

Kadınlar, her alanda güçlü ve etkileyici adımlar atarak, toplumsal normları yıkmaya devam ediyor.

Sanayiden askerliğe kadar tüm sektörlerde kendilerine yer edinen kadınlar, azimleri ve hayalleri için aştıkları engellerle takdir topluyor.

Ankara'da Güvercinlik Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası'nda faaliyetlerini yürüten Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, karşılama ve uğurlama törenleri, bayrak, cenaze, diploma, devir-teslim törenleri, açılış-kapanış törenleri ve milli bayramlardaki törenlerde görev alıyor.

JANDARMA BONDOSUNUN SOLİST KADINLARI

Devlet törenlerinin yanı sıra yurt içi konserleri gerçekleştiren bandoda 4 kadın astsubay da yer alıyor.

Konservatuvar ya da müzik bölümü mezunlarının görev yapabildiği bandonun solistleri arasında Jandarma Astsubay Çavuş Büşra Bilge Demir de var.

SÖYLEDİĞİ TÜRKÜ İLE MİLYONLARI BÜYÜLEDİ

2022 yılından bu yana bandonun solistlerinden olan Demir'in, tören ve konserlerde bando ile seslendirdiği 'Kerkük Zindanı' türküsü ise sosyal medyada ilgi gördü.

Sesiyle dikkat çeken Büşra Bilge Demir, Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü'nü bitirdikten sonra Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin astsubay temin sınavında başarılı olarak, akademi mezuniyeti sonrası bandoya atandığını söyledi.

HEM ASKER HEM SOLİST

Demir, "Akademiden mezun olduğum 2022 yılında Jandarma Bando Komutanlığı'na atanarak Jandarma Bando Astsubay Çavuş rütbesiyle göreve başladım. Jandarma Bando Komutanlığı'nca yapılan tören ve konser faaliyetlerinde solist ve flüt sanatçısı olarak görev alıyorum. Birçok tören ve konserde yer aldım.

Bunların arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos 2023’te Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen konser başta olmak üzere, çeşitli tören ve konserler var. Bandomuz bünyesinde teşkil edilen orkestramızla, Ankara'daki Huzurevi ve Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon merkezlerinde ikamet eden kıymetli büyüklerimize yönelik konser faaliyetlerinde de yer alıyoruz." dedi.

"ÜNİFORMAYI TAŞIMAK BENİM İÇİN ONUR"

Küçük yaşlarda babasıyla birlikte katıldığı milli bayramlarda resmi törenleri izlerken bu mesleğe karşı ilgi duyduğunu belirten Demir, "Zamanla vatan sevgim ve milli duygularımın güçlenmesi, beni bugün bulunduğum noktaya taşıdı. Bununla birlikte Jandarma Bandosunun faaliyetlerini basın ve sosyal medyadan takip ediyordum. Ben de geçmişten bugüne kadar gerek disipliniyle, gerek müzikalitesiyle kendini kanıtlayan bu başarılı ekibin bir parçası olmak istedim.

Böyle şanlı bir üniformayı taşımak, özellikle de kadın bir jandarma olarak görev yapmak, hem benim hem de ailem için büyük bir onur kaynağı. Bu meslek, tarif edilmez bir gurur yaşatırken aynı zamanda kadınların da her alanda başarıya ulaşabileceğini gösteren güçlü bir örnek oluşturuyor." diye konuştu.

"MÜZİK BENİM İÇİN SADECE BİR HOBİ DEĞİL"

Müzikle olan yolculuğunun ise ilkokul yıllarında babasının hediye ettiği bağlama ile başladığını belirten Demir, "Zamanla müziğin benim için sadece bir hobi olmadığını fark ettim ve bu alanda eğitim almaya karar verdim.

Bolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü'nü kazandım ve burada temel müzik eğitimimi tamamladım. Daha sonra Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü'nde müzik alanındaki akademik eğitimimi sürdürdüm.

"BENİM İÇİN BİR TUTKU"

Müzik, tıpkı askerlik gibi benim için bir tutku ve duygularımı ifade etmenin en özel yollarından biri. Sözcüklerle anlatamadığım pek çok hissi ezgilere dökmemi sağlıyor.

Aynı zamanda yemek yemek, su içmek gibi temel bir ihtiyaç müzik; ruhumu besleyen, beni tamamlayan en güçlü kaynak. Kimi zaman sevincimi, kimi zaman hüznümü paylaştığım bir yol arkadaşım diyebilirim." dedi.

"GURUR KAYNAĞI"

Astsubay Çavuş Büşra Bilge Demir, 'Kerkük Zindanı' eserini seslendirdikten sonra gelen tepkilere de değinerek, "Büyük bir acı olan Türkmen katliamını anlatan ve milli duygularımızı yeniden canlandıran bir eser. Türküyü seslendirdikten sonra, gerek ülkemizden gerekse yurt dışından birçok kişiden olumlu ve güzel geri dönüşler aldım.

Jandarma teşkilatı bünyesinde böyle bir ilgiye layık görülmek benim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' sözleriyle, bizler bu bilinçle jandarma personeli olarak işimizi her zaman en iyi şekilde yapmaya ve yüce milletimize layık olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.