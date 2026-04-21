Salyangozların yağmurdan sonra ortaya çıkma sebebi buymuş

Bahçenizde veya sokakta yürürken bir anda her yerin salyangozlarla dolduğunu fark ettiniz mi?

Güneşli havalarda adeta sırra kadem basan bu minik canlılar, yağmurun başlamasıyla birlikte saklandıkları yerlerden birer birer çıkmaya başlıyor.

Birçoğumuz bu durumu sadece bir doğa tesadüfü sanıyor, ancak işin aslı çok daha hayati bir sebebe dayanıyor.

Salyangozlar için yağmur sadece bir hava olayı değil, aynı zamanda güvenli bir şekilde hareket edebilecekleri tek zaman dilimi. Peki, ama neden?

MEĞER SEBEBİ SADECE ISLANMAK DEĞİLMİŞ

Güneşli havalarda adeta sırra kadem basan salyangozlar, ilk yağmur damlasıyla birlikte saklandıkları ağaç kovuklarından ve toprak altından çıkıp yollara düşüyor.

Bu canlıların neden yağmuru beklediği şu 3 hayati nedene dayanıyor:

Vücutlarındaki %80’lik su oranını korumak için sadece nemli havada dışarı çıkabiliyorlar.

Diğer eş adaylarına ulaşmak için en uygun ve güvenli zemin, yağmur sonrası oluşan nemli ortam.

Yağmur damlalarının topraktaki titreşimi, salyangozlarda "avcı yaklaşıyor" algısı yaratarak onları hızla yukarı kaçmaya zorluyor.

Sıcağa maruz kaldıklarında hayati tehlike yaşayan bu minik hayvanlar, dışarısı yeterince nemlendiğinde hem beslenmek hem de üremek için yuvalarından çıkıyor.