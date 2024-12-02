İHA

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan bir akademisyen, Çiğdem Mahallesi'ndeki sahipsiz köpekler tarafından saldırıya uğradı.

Yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan akademisyen M.Y. ağır yaralanırken, saldırgan köpeklerin cirit attığı mahalle sakinleri ise korku içinde yaşıyor.

çHer geçen gün çoğalan ve özellikle çocukları hedef alan köpeklerin saldırgan halleri nedeniyle mahalle halkı endişe duyuyor.

YARDIM İSTİYORLAR

Korktuklarını ve dışarı çıkmaya çekindiklerini söyleyen Nurhan Öner ise yetkililerden yardım isteyerek durumun bir an önce çözüme kavuşturulmasını talep etti. Durumla ilgili konuşan Öner, şunları dedi:

Çocuğumun okulundan dolayı sürekli bu yolu kullanıyorum. Sürekli köpek sürüleri dolaşıyor ve tedirgin oluyoruz. Burada çok fazla sürüler var. Yola çıkıyorlar ve öğrenciler tedirgin oluyor. Buna kalıcı çözüm istiyoruz artık. Belediye gelip ilgileniyor ama kalıcı çözüm arayışındayız. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Can güvenliğimizin korunmasını, rahat bir şekilde hareket etmeyi ve çocuğumuzun güvende olmasını istiyoruz

"NEDEN KORKU İÇERİSİNDE YÜRÜYELİM"

Açıklamalarına devam eden Öner, "Yıllardır bu durum böyle. Çevrede çok fazla köpek var. Çocukların geçebilmeleri mümkün değil. 15 tanesi bir arada oluyorlar. Uysal değiller. Havlayarak üzerimize koşuyorlar. Bir çocuk bu durumla karşılaştığında ne yapabilir. Belediyeye şikayette bulunduk, dilekçe verdik ama burada çok daha kapsamlı bir çalışma yapılması gerekiyor. Daha fazla ciddi vakaların yaşanmasını istemiyoruz. Neden korku içerisinde sokakta yürüyelim. Bizim gibi birçok insan bu durumdan şikayetçi."dedi.