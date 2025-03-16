Ankara'dan kaçtı, devlet desteğiyle Çankırı'daki bir köyde çiftlik kurdu

AA

Kalabalık şehir hayatından kaçtı, devlet desteğiyle memleketinde kurduğu çiftlikte hayat buldu.

Uzun yıllar Ankara'da inşaat sektöründe çalışan Osman Şentürk, şehir hayatının kargaşasından kaçarak devlet desteğiyle memleketine kurduğu çiftlikte günlük 1 ton süt üretiyor.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Subaşı köyünde 1983 yılında doğan Şentürk, küçük yaşlarda ailesiyle Ankara'ya yerleşti.

MEMLEKETİ ÇANKIRI'YA YERLEŞTİ

Yaklaşık 35 yıl Ankara'da yaşayan ve fayans ustalığı, müteahhitlik yapan Şentürk, merak duyduğu hayvancılık işini hayata geçirmek için 2016 yılında işini bırakarak Çankırı'ya yerleşti.

DEVLET DESTEĞİYLE KENDİ ÇİFTLİĞİNİ KURDU

Daha önce Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) desteğiyle çiftlik kuran arkadaşlarının da tavsiyesiyle TKDK'ye başvuran Şentürk, yüzde 55 hibe ile yaklaşık 2 milyon 750 bin lira maliyetle 2019 yılında Eldivan'da kendi çiftliğini kurdu.

AİLESİNİN YARDIMIYLA 80 HAYVANA BAKIYOR

Eşi ve 3 çocuğuyla yaklaşık 80 hayvanın yeminden suyuna, temizliğinden sağlığına bütün işleriyle yakından ilgilenen Şentürk, doğal hayata dönmenin ve hayvanlara gözü gibi bakmanın mutluluğunu yaşıyor.

GÜNLÜK 1 TON SÜT ÜRETİMİ GERÇEKLEŞİYOR

Günlük yaklaşık 1 ton süt üretimi gerçekleştiren Şentürk, sütlerini Ankara'daki işletmeye satıyor.

Şentürk, hayvancılığın parayla yapılacak bir iş olmadığını, hayvanları sevmedikten sonra bu işin yapılamayacağını belirtti.

"PARAYLA DEĞİL, SEVGİYLE OLACAK İŞ"

Müteahhitliği bırakıp bu işe başladığını anlatan Şentürk, "Müteahhitlikte daha çok para kazanıyordum ama insanla uğraşmaktan bıktık. İnşaatta 70 kalem iş var, herkesle uğraşmak yordu beni. Ben de dedim en azından hayvanlarla uğraşayım, hem hobiyse hobi, kazançsa kazanç, sevdiğimiz iş. Özellikle burada küçük buzağılar doğduğu zaman bunları büyütmek, yetiştirmek benim en keyif aldığım şey. Satarken bile çok zorlanıyorum, emek veriyorum, 8-9 ay yetiştiriyorum. Yani parayla olacak iş değil sevgiyle olacak iş." diye konuştu.

KENDİSİ VE ÇOCUKLARI TARIM VE GIDA ALANINDA EĞİTİM ALIYOR

Hayvancılığa başlamasının ardından kendisini de bu yönde eğitmek için çalışmalar yapan Şentürk, "Çankırı merkezde evimiz var, küçük çocuğum orada ortaokulda okuyor. Büyüklerden biri Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde, diğeri Çankırı'da tarım lisesinde gıda bölümünü okuyor. Kendim aynı zamanda Çankırı Karatekin Üniversitesi Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu ikinci sınıf öğrencisiyim." diye konuştu.

"BU İŞTEN SONRA ÜNİVERSİTEYE GİRDİM"

40 yaşından sonra üniversite okumaya karar verdiğini anlatan Şentürk, "Lisedeki oğlum da tarım lisesinde okuyor. Onun da Allah izin verirse ileride gıda mühendisi olma hayali var. Bu işten sonra üniversiteye girdim. İki yıllık okuyorum, kazanabilirsem 4 yıllık okuyup ziraat fakültesini bitirme hayalim var. Bu işe başladıktan sonra merak ettik. Tecrübemiz var ama ilmin ince detaylarına kadar okulda eğitimini alıyoruz." ifadelerini kullandı.

"BEN BURADA DAHA MUTLUYUM"

Gençlere tavsiyelerde bulunan Şentürk, "Gençler bu işi yapmayı çok istemiyor ama başka yerde maaşlı çalışmaktansa emin olun 10-15 hayvanı alıp kendi işinin patronu olurlarsa daha iyi. Başkasının emri altında çalışmaktansa devlet destekli hibelere öncelik versinler. Gençler için ciddi manada hibe programları var. Ben burada daha mutluyum. Ankara'da işim oluyor gidiyorum, akşam olsun geri döneyim diye can atıyorum çünkü oranın kalabalığı, trafiği... Gözünü seveyim köyümün, memleketimin." dedi.

Osman Şentürk'ün oğlu Salim Şentürk de Çankırı'da Şehit Mehmet Ata Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'nde eğitim gördüğünü ifade etti.

HAYVANLARIN SAĞLIĞIYLA KENDİSİ İLGİLENİYOR

Hayvancılığı çok sevdiğini dile getiren Salim Şentürk, çiftlikteki hayvanlarının sağlığıyla kendisinin ilgilendiğini söyledi.