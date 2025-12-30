Bolu'da karla kaplı Abant'ta eşsiz manzara

- Bolu'da Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.
- Kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaştı ve manzara drone ile görüntülendi.
- Tatilciler, soğuk havaya rağmen göl çevresinde yürüyüş yaparak eşsiz manzaranın tadını çıkardı.
Bolu'da yılın her mevsimi tatilcilerin ilgi odağı olan Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Milli parkta kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaştı.
Abant'ı çevreleyen çam ormanlarının karla kaplanması ile güzel görüntüler oluştu.
MANZARANIN TADINI ÇIKARDILAR
Tatil için Abant’a gelenler, soğuk havaya rağmen göl çevresinde yürüyüş yapıp manzaranın tadını çıkardı.
Beyaz örtüye bürünen Abant Gölü Milli Parkı'nın eşsiz manzarası drone ile görüntülendi.