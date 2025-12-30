Aşk, para, bereket, şans… İşte en çok yapılan 8 yılbaşı ritüeli

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni yıl, pek çok kültürde yalnızca takvimde bir değişim değil, umutların tazelendiği, dileklerin yenilendiği özel bir dönem olarak görülüyor.

Bu nedenle yılbaşı gecesinde yapılan ritüeller, semboller ve davranışlar kültürel inançlarla iç içe geçmiş bir anlam taşıyor.

Her ritüel, uygulayan kişi için psikolojik ve duygusal bir karşılık bulurken, ortak amaç ise yeni yıla mutluluk, bolluk, bereket ve şans çağırmak oluyor.

İşte dünyanın farklı coğrafyalarında yeni yıla umutla girildiğine inanılan 8 yılbaşı ritüeli…

Nar kırma ritüeli

Nar, bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul ediliyor. 31 Aralık akşamı dilek tuttuktan sonra kapı önünde nar kırmanın, evin bereketini artırdığına inanılıyor.

Tuz serpme ritüeli

Tuzun kötü enerjileri uzaklaştırdığı düşünülüyor. Yılbaşı gecesi kapı eşiğinde omuz üzerinden tuz serpmenin olumsuzlukları kovduğu kabul ediliyor.

Soğan asma ritüeli

Soğan, büyüme ve yeniden doğuşu simgeliyor. Yeni yılda değişim ve gelişim isteyenler, soğan kürelerini kapıya veya yılbaşı ağacına asıyor.

Musluktan su akıtma ritüeli

Yeni yılın ilk saniyelerinde musluklardan su akıtmanın, kazancın su gibi akmasını simgelediğine inanılıyor.

Ökse otu ritüeli

Yastık altına ökse otu koymanın, gerçek aşkı bulmaya ve bekârlığa veda etmeye yardımcı olduğuna inanılıyor.

Yılbaşı sofrasında balık

Balık, yıl boyunca şans getirdiğine inanılan yiyecekler arasında yer alıyor. Yılbaşı sofrasında balık bulunmasının uğur getirdiği düşünülüyor.

Para kesesi ritüeli

Küçük bir keseye para koymak, yıl boyunca tasarruf ve maddi istikrar sağlamaya niyet etmek anlamına geliyor.

Fasulye ritüeli

Fasulye, büyüme ve yeniden doğuşun sembolü olarak görülüyor. İş arayanların yılbaşı gecesi fasulye yemesi veya saklaması, olumlu gelişmelere işaret ettiği şeklinde yorumlanıyor.