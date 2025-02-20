DHA

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Mia Uyanık, hem mesleğiyle hem de azmiyle herkesi hayretler içerisinde bırakıyor.

Liseden mezun olduktan sonra kendi alanı olan Fotoğrafçılık ve Grafik Tasarımı bölümünden ilerlemek istemeyen Mia, motosikletlere ve motosiklet tamirine olan merakının peşinden gitti.

Uyanık, başkentin en büyük sanayi sitesi Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'nde oto tamirhanesinde işe başladı.

SANAYİNİN TEK KADIN USTASI OLDU

Uyanık, çırak olarak başladığı işte kısa sürede usta oldu.

3 yıldır sanayide çalışan Uyanık, otomobilin motor dahil tüm parçalarını söküp, tamir edebiliyor.

Sanayi sitesinde tek kadın usta olan Uyanık, işi öğrendiği ustası Hakan Özuzun ile araçların ağır bakımlarını yapıyor.

"SANAYİNİN KÜLTÜRÜNDEN ETKİLENDİM"

Babasını 1,5 yıl önce kaybeden, annesi de kreş işleten Uyanık, en başta motosiklet kasklarına saclar yaptığını ve o şekilde motosiklet tamirciliğine merak duyduğunu söyledi.

Mia Uyanık, ortaokuldayken babasıyla sanayiye gittiğini söyleyerek, "Sanayide ayrı bir kültür var. Evet erkek egemenliği çok fazla sanayide. Ama benim dışarıdaki o sesler, motor sesleri, takımların sesleri, o kokular çok hoşuma gidiyordu. Çok ayrı bir kültür vardı ve ben bundan çok etkilendim. '

Ben sanayide çalışmak istiyorum' dedim açıkçası. Sonra bir sac tasarımı yapmıştım kasklara, onu teslim etmeye giderken, sonra çalışmaya başladım. İlk başta gönüllü olarak çalıştım. Sonra devam ettim. Kendimi sanayiye ait hissediyordum" dedi.

"HEDEFİM KENDİ DÜKKANIMI AÇMAK"

Uyanık, ilk tulumu aldığı zamanı unutamadığını söyleyerek, "Babam tulumu almak istediğime inanamadı önce, çalışacağıma inanmıyordu çünkü. Annemse bu kararımı çok destekledi. Gittik, dükkan dükkan gezdik. Bir tulum bulduk, giydim. Ben hiçbir kıyafeti aldığımda bu kadar mutlu olmamıştım. Böyle yerimde duramıyordum. Annem tulumumu görünce mutluluktan ağlamaya başladı. Ben bir dükkanda çalışmaya başladığım zaman küfür azalıyor, düzene biz sokuyoruz aslında.

Benim hedefim dükkanımı açıp, hep kadınları çalıştırmak. Erilliği kaldırıp, yerine dükkanlarda dişiliği koymak istiyoruz. Ben bu işi yaparken çok zevk alıyorum. Kire, pasa, yağa alıştığımız zaman hiçbir şeyin önemi kalmıyor gerçekten. Hava filtresi, mazot filtresi, benzin filtresi, yeri gelince bujileri değiştiriyoruz ve motoru, ustamla beraber motoru söküp takıyoruz, topluyoruz" diye konuştu.