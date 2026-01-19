Meke Gölü karla beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Konya genelinde yer yer etkili olan kar yağışı, tarım kenti olarak bilinen Karapınar ilçesinde de kendini gösterdi. Yağışla birlikte ilçe kısa sürede beyaz bir örtüyle kaplandı.

MEKE GÖLÜ'NDE GÖRSEL ŞÖLEN

Kar yağışıyla birlikte Karapınar’ın doğal simgelerinden Meke Gölü, karla bütünleşen görüntüsüyle dikkat çekti. Beyaz örtüyle çevrelenen göl, eşsiz manzarasıyla izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu.

Ortaya çıkan kartpostallık görüntüler, doğa severler ve fotoğraf meraklılarının ilgisini çekti. Göl çevresinde karla oluşan manzara, ziyaretçilerin objektiflerine yansıdı.

YAĞIŞ GÖLÜ CANLANDIRMAYA YETMEDİ

Etkili olan kar yağışı göl çevresinde küçük su birikintileri oluşturdu ancak yetkililer, bu yağışın Meke Gölü’nün su seviyesini artırmak için yeterli olmadığını belirtti.

Yetkililer, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte bölgede buzlanma riskine karşı sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.