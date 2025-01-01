Antalya sahillerinde yeni yılın ilk günü yoğunluğu

AA
Antalya tatil kenti olduğunu her mevsimde kanıtladı.
Antalya'da yeni yılın ilk gününde güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu, bazıları ise denize girdi.
Kentti yılın ilk gününde hava sıcaklığı 18, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldü.
Yılbaşı tatili ve güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler Konyaaltı, Lara, Sarısu plajlarına akın etti.
SAHİL GÜNEŞLENEN VE DENİZE GİRENLERLE DOLDU
Kent sakinleri ve tatilcilerin bazıları sahilde güneşlendi, bazıları ise denize girdi.
Birçok kişi ise sahil bandında yürüyüş yaptı, oltayla balık tutmaya çalıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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