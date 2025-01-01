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Antalya sahillerinde yeni yılın ilk günü yoğunluğu

Antalya sahillerinde yeni yılın ilk günü yoğunluğu Türkiye'nin turizm merkezi Antalya, ilkbahar, yaz, sonbaharda da doldu taştı. Her mevsimde sahile inildi ve denize girildi. Bu döngü kışın da hatta yılın ilk günü de devam etti.