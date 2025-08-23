Antalya sıcağından bunalanlar soluğu Dipsiz Göl'de alıyor

Dipsiz Göl serinlemek isteyenlere kucak açıyor...

Antalya merkezde 40 dereceyi bulan hava sıcaklığında gölün soğuk sularına girenler adeta yeniden doğuyor. Sıcak havada Torosların zirvesinde genç yaşlı ziyaretçiler doğayla hem iç içe piknik yapıyor hem de gölde yüzerek serinliyor.

Gölde yüzen vatandaşlar drone ile görüntülendi. Turkuaz renkli sularda serinleyen vatandaşların görüntüleri, bölgenin doğa harikası halini gösterdi.

KAMP YAPMAYI TERCİH EDENLER DE OLUYOR

Dipsiz Gölü'n her yıl daha fazla ziyaretçi çektiğini ifade eden bölge halkı, özellikle yaz aylarında doğal bir cazibe merkezi haline geldiğini söylüyor.

Torosların eteklerinde yer alan göl, serin suyu ve manzarası ile doğa yürüyüşü ve kamp yapmayı tercih edenleri de kendine çekiyor.

Dipsiz Göl'ün kıyısında açan nilüfer çiçekleri ve göl çevresini saran sazlıklar manzarasıyla büyülüyor.

''SU ÖYLE SOĞUK Kİ İNSANIN İÇİ AÇILIYOR''

Gölde yüzen vatandaşlardan Mustafa Erdoğan, "Antalya'da sıcaktan durulmuyor, burası adeta doğal havuz gibi. Su öyle soğuk ki insanın içi açılıyor.

Antalya'da insanlar sahilde yanıyorlar. Torosların zirvesinde dağın başında serin sularda yüzüyoruz. Ferahlamak isteyenler Dipsiz Göl'e gelsinler.

Ailecek buraya geldik. Antalya'da boşuna vakit kaybetmesinler. Sıcaktan bunalmıştık. Zaten de Antalya'da sahile hiç gitmemiştim.

Burası bin 700 rakımlı doğal göl. Anlatılmaz yaşanır. Herkesin gelip burayı görmesini isterim" diye konuştu.

''ÇOCUKLUĞUM BURALARDA GEÇTİ''

Rize ilinde ikamet ettiğini söyleyen Erdoğan, "Yazın kavurucu sıcağında serinlemek isteyen, Antalya'nın ateşinde, sıcağında bunalan arkadaşları buraya bekleriz. Çocuklarım ile birlikte buraya geldik.

Ailem ile birlikte Rize'de yaşıyoruz. Yaz aylarında memleketim Bozkır'a babamın yanına geliyorum. Mutlaka Dipsiz Göle gelerek serin sularında yüzüyorum. Çocukluğum buralarda geçti.

''DOĞANIN KOKUSU VAR''

Bozkır'a geldiğimiz zaman mutlaka buraya geliriz. Tertemiz mis gibi turkuaz renkli suda yüzüyoruz. Burada balıkta var ama balıklar azalmış. Nedenini bilmiyorum. Burada Nilüfer çiçekleri, kamışlar var.

Bambaşka bir yer. Antalya'nın sahiline gitseydik yanacaktık. Kıpkırmızı olacaktık. Burada hava mis gibi serin. Doğanın kokusu var.

Etrafta fazla çöp yok. İnsan kalabalığı yok. Ailece gelinecek mis gibi bir yer" ifadelerine yer verdi.

''BEN YÜZMEYİ BURADA ÖĞRENDİM''

Bir başka ziyaretçi Şükrü Erdoğan da, "Bizim çocukluğumuz burada geçti. Buraya her sene gelip hem piknik yapıyoruz, hem de yüzüyoruz.

Çocukluğumdan bu yana burayı hiçbir zaman unutamıyoruz. Ben yüzmeyi çocukluğumda burada öğrendim" şeklinde konuştu.