Antalya'da 'apartmana yeni taşınan yaşlı çift' alarmı

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaklaşık 3 ay önce apartmanın giriş katına taşınan yaşlı çifti uzun süredir görmeyen ve daireden kötü kokular yayılmaya başlaması üzerine hayatlarından endişe eden apartman sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine verilen adrese gelen polis ekipleri, daire içerisinden ağır bir koku gelmesi, kapı ve pencerelerin kilitli olması üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden destek istedi.

BUZDOLABINDAKİ BUZLARIN ERİDİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, balkon kapısını kırarak içeriye girdi.

Evin içini su bastığı görülen dairede ekiplerce yapılan aramada kimseye rastlanmazken kokunun fişi çekilen buzdolabındaki buzların erimesi sonucu oluştuğu belirlendi.

ULAŞILAMAYAN EV SAHİBİ MEMLEKETTE ÇIKTI

Bu sırada ekipleri görerek gelen yan apartmanda oturan vatandaş, dairede oturan yaşlı adamı tanıdığını ve taşındıktan bir süre sonra memlekete gittiğini söyledi.

İsminin Nurettin K. olduğu öğrenilen şahsın yakınlarına telefonla ulaşan polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluk olmadığını ve yaşlı adamın memleketi Afyonkarahisar'da olduğunu teyit etti.

İtfaiye ve polis ekipleri, kırılan kilidin yenilenmesinin ardından olay yerinden ayrıldı.