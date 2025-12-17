Türkiye’nin en kirli havasına sahip Iğdır'da yeşil seferberlik

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya Hava Kalitesi Endeksi verilerine göre Türkiye’nin en kirli havasına sahip illerinin başında gelen Iğdır’da, özellikle kış aylarında hava kirliliği ciddi bir sorun olarak öne çıkıyor. Sağlığı tehdit eden bu tabloya karşı harekete geçen Iğdır Üniversitesi, Suveren Yerleşkesi’nde geniş çaplı bir ağaçlandırma çalışması başlattı.

Üniversite yerleşkesindeki 3 bin dönümlük alanın ilk etapta 750 dönümünde teraslama yapılarak, 30 bin fidan ve 20 bin tohum toprakla buluşturuluyor. Çalışmayla hem hava kalitesinin iyileştirilmesi hem de toprak erozyonunun önlenmesi amaçlanıyor.

"IĞDIR, AVRUPA'NIN DA EN KİRLİ HAVASINA SAHİP ŞEHİRLERİNDEN BİRİ"

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, kentteki hava kirliliğinin alarm verici boyutlara ulaştığını söyledi. Iğdır’ın coğrafi yapısının sorunu daha da derinleştirdiğini belirten Gürel, ovanın dağlarla çevrili olması nedeniyle hava sirkülasyonunun yetersiz kaldığını vurguladı.

Gürel, “Son ölçümler Iğdır’ın yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa genelinde de havası en kirli şehirlerden biri olduğunu gösteriyor. Özellikle kış aylarında havada biriken zararlı partiküller ciddi sağlık riskleri oluşturuyor.” dedi.

Doğal gazın her bölgeye ulaşmaması nedeniyle kömür ve odun kullanımının da kirliliği artırdığına dikkat çeken Gürel, astım ve solunum yolu rahatsızlığı olan vatandaşların bu durumdan olumsuz etkilendiğini ifade etti.

"3 BİN DÖNÜM ALANI ORMANA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Hava kirliliğiyle mücadelede en etkili yöntemlerden birinin ağaçlandırma olduğunu vurgulayan Gürel, üniversite yerleşkesinde yürütülen çalışmanın uzun vadeli bir çevre yatırımı olduğunun altını çizdi.

“Ağaçlar zararlı gazları tutarak oksijen üretir ve temiz hava sağlar” diyen Gürel, “Bu nedenle ne kadar çok ağaç dikersek, Iğdır’ın hava sorununa o kadar katkı sunmuş oluruz. Üniversitemize ait 3 bin dönümlük alanın tamamını ormana dönüştürmeyi hedefliyoruz. Tepelerin tamamında karıklar açılacak ve bu alanlar fidan ve tohumlarla yeşillendirilecek. Birkaç yıl içinde burası devasa bir ormana dönüşecek.” diye konuştu.

AĞAÇLANDIRMA ETAP ETAP SÜRECEK

Çalışmaların ilk aşamasında 750 dönümlük alanda işlemlerin tamamlandığını belirten Gürel, kısa süre içinde bu alandaki tüm fidan ve tohumların ekileceğini söyledi. Toplamda 50 bin noktada yeşil nüve oluşturulduğunu ifade eden Gürel, kalan 2 bin 250 dönümlük alanın da önümüzdeki yıllarda etaplar halinde ağaçlandırılacağını kaydetti.

Projeye destek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile emeği geçenlere teşekkür eden Gürel, bu çalışmayla Iğdır’a kalıcı bir yeşil miras bırakmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.