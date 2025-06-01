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DHA

Antalya’da turizm sezonunun açılmasıyla birlikte sahiller hareketlenirken, güvenlik önlemleri de artıyor.

Geniş kumsallarda ve kalabalık plajlarda, yerli ve yabancı ziyaretçilerin huzur içinde tatil yapabilmesi için çeşitli önlemler alınmaya başladı.

Ancak bölgede bu yıl sahil güvenliğinde dikkat çeken bir uygulama öne çıkıyor.

ATLI POLİSLER SAHİLLERİ KORUYOR

Sahillerde güvenliği sağlamak amacıyla atlı polis timleri devriye görevine başladı.

Özellikle Konyaaltı Sahili'nde görev yapıp, asayiş olaylarına müdahale eden atlı polisler, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Sahilde devriye gezen atlar arasındaki anne- kız 'Babilon' ve 'Filika' isimli atlar, sahilde dikkatleri üzerlerine çekiyor.

İLGİ ODAĞI OLDULAR

Atlı Polis Birliği'ndeki 12 at her gün yaklaşık 1 saat eğitimden geçerken, profesyonel binicileri eşliğinde görevlere hazırlanıyor.

Kalabalık etkinliklerde, konserlerde ve bayram günlerinde aktif rol alan atlı polisler, atların güçlü sezgisi sayesinde olaylara daha hızlı müdahale edebiliyor.

Antalya emniyetinin özel timi, hem yerli hem yabancı turistlere güvenli ve huzurlu bir ortam sunmayı amaçlıyor.

"ATLARIN TOPLUMSAL OLAYLARDA CİDDİ ETKİSİ VAR"

Özellikle sahil şeridinde yoğun görev yaptıklarını belirten Atlı Polis Grup Amirliği'nden Komiser Berk İncekara, “Antalya ilimiz, Türkiye'nin turizm başkenti olması dolayısıyla özellikle yaz aylarında ciddi nüfus yoğunluğu yaşıyor. Bu yoğunlukta halkın ve turistlerin güvenliği için yılın 12 ayı, 7 gün 24 saat görevdeyiz.

Özellikle iç saha maçları, yılbaşı etkinlikleri, konserler ve sosyal-kültürel organizasyonlarda görev alıyoruz. Kalabalık ve toplumsal olaylara yakın müdahale alanlarında, atlarımız en az TOMA kadar etkili olabiliyor. Hem fiziksel hem psikolojik olarak kalabalıklar üzerinde ciddi etkileri var" dedi.

"SAHİLDE GÖREV YAPTIĞIMIZDA VATANDAŞLAR GÜVENLİK KONUSUNDA ENDİŞE ETMİYOR"

Görev esnasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandıklarını belirten İncekara, “Özellikle çocuklar, aileler ve turistler, bizlerle ve atlarımızla sıkça iletişim kuruyor. Sahilde görev yaptığımızda, vatandaşlar kişisel eşyalarını gönül rahatlığıyla bırakabiliyor, denize girerken güvenlik konusunda endişe etmiyorlar. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, yılbaşı gibi özel günlerde görevlerimiz daha da yoğunlaşıyor" ifadelerini kullandı.

HER ATIN EĞİTİMİ KENDİNE ÖZGÜ

İncekara, görev öncesi her ata verilen eğitimin farklı disiplinlerde olduğunu şu sözlerle ifade etti:

“Verilen eğitimler, atın ve binicisinin görevine göre değişiyor. Bazı atlarımıza sportif yetenekleri ön planda tutularak eğitim verilirken, bazılarına devriye ve toplumsal olaylara müdahale odaklı eğitimler veriliyor. Günlük ortalama 1 saat süren eğitimler, atların görevlerine uygun şekilde planlanıyor. Atlarımızın beslenmesi ve sağlık bakımları da görev türüne ve fiziksel özelliklerine göre farklılık gösteriyor."

"ATLAR RUH HALİMİZİ ANLIYOR"

Atlar ve binicileri arasında özel bir bağ oluştuğunu da belirten Komiser İncekara, “Bakıcılar aynı zamanda binicilik yapan profesyonel personelimizden oluşuyor. Atlarımız her gün aynı personeli gördüklerinden dolayı kendilerini güvende hissediyor ve aralarında zamanla güçlü bağ oluşuyor. Ruh halimizi anlayabiliyor, nasıl yaklaştığımızı hissedebiliyorlar.

"TEHLİKEYİ HİSSEDEBİLİYORLAR"

Atlar aynı zamanda oldukça güçlü sezgilere sahiptir. Müdahale edeceğimiz bazı olaylar meydana gelmeden dahi tehlikeyi hissedebiliyorlar. Görev esnasında dört çift göz ve dört çift kulak oluyoruz.

Atlar da bizlerle birlikte polis gibi görev yapıyor. Doğada av hayvanı oldukları için dikkatleri yüksektir, bu da onların çevresel tehditleri bizden önce fark etmesini sağlıyor. Fiziksel yükseklik avantajları sayesinde kalabalık içinde şahısları tespit etmede de oldukça etkililer" dedi.