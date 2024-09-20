Antalya'da başına çuval dolanan keçi ortalığı birbirine kattı Kepez'de çiftliğin bahçesinde başına çuval dolanan cüce keçi, yaşadığı korkuyla diğer keçilerin üstüne koşunca, korkan keçiler etrafa kaçıştı. Meydana gelen komik anlar kameraya yansıdı.

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İHA

Antalya'da başına çuval dolanan cüce keçinin ortalığı birbirine kattığı anları izleyenler gülme krizine girdi.

Kepez ilçesinde yaşayan Hüseyin Kılar, hayvancılık yaparak geçimini sağlıyor.

Boylarının kısalığı nedeniyle Nijerya Cüce Keçisi olarak adlandırılan ve Türkiye'de sayılı besicinin baktığı cins keçilerin bakımını yapan Kılar, geçtiğimiz günlerde keçilerin ağılında ilginç bir duruma şahit oldu.

GÜVENLİK KAMERASINI İZLEYİNCE ŞAŞKINLIĞA UĞRADI

Keçilerin kendisinden korktuğunu fark eden ve tuhaf hareketlerinden şüphelenerek izlediği güvenlik kamerası kayıtlarında gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Kılar, o anları sosyal medya hesabına yükledi.

BAŞINA ÇUVAL DOLANINCA ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Nijerya Cüce Keçilerinin güvenlik kamerasına yansıyan ve izleyenleri gülme krizine sokan görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ahırda yem yerken başına çuval dolanan cüce keçilerden birisinin diğer keçileri korkuttuğu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

İzleyenleri gülme krizine sokan ve başına çuval dolanan keçinin diğer keçileri korkuttuğu, ahırın içinde başlayan kovalamaca ahırın dışında da devam etti.

"BİR ŞEYDEN KORKTUKLARINA EMİNDİM"

İlk kez gördükleri görüntü karşısında ne yapacağını şaşıran diğer keçiler korku içinde kaçıştı.

Çiftliğinde 50'den fazla Nijerya Cüce Keçisi beslediğini belirten Hüseyin Kılar, “Sabah kalktığımda bütün hayvanların bahçede olduğunu gördüm. Yemlemek için bahçeye indim, bütün hayvanların yeme gelmediğini fark ettim. Yemlerini verdim hala yem yemiyorlardı. Bir şeyden korktuklarından emindim, ben de yanlarında durdum benden güç alıp yemlerini yesinler diye. Bir sıkıntı olduğunu düşünüp, güvenlik kameralarına baktım." dedi.

O ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Kamera kayıtlarını geriye dönük olarak izlediğinde karşılaştığı komik manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini ve görüntüleri yakınlarına gönderdiğini belirten Kılar, "Güvenlik kamerasına baktığımda bir tanesinin kafasına çuval geçmiş, diğerlerini kovalıyor. Aslında yanlarına gitmek istiyor, ancak onlar da başındaki çuval nedeniyle kendisinden korktuğu için bu şekilde trajikomik bir olay olmuş. Görüntüleri tanıdıklarıma gönderip, sosyal medya hesabıma yükledim. Komik bir olay olmuş burada, biz de bunu paylaşalım dedik. Biraz olsun insanların yüzüne tebessüm koyabildiysek ne mutlu bize.” ifadelerini kullandı.

Kılar ayrıca, yaşanan komik olay sonrası keçilerin çuval görünce hala korkmaya devam ettiklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)