Yılbaşı filmleri: Yeni yıl temalı en iyi 10 film

Yeni yıla saatler kala evde keyifli vakit geçirmek isteyenlerin arayışları da hız kazandı.

Özellikle yılbaşı ruhunu yansıtan, umut, eğlence ve romantizmi bir araya getiren filmler bu dönemde her zamankinden daha fazla ilgi görüyor.

Yılbaşı gecesini televizyon ya da dijital platformlar karşısında geçirmeyi planlayanlar için yeni yıl temalı yapımlar araştırılıyor.

İşte, yılbaşı atmosferini en iyi yansıtan ve her izleyişte aynı keyfi veren en iyi 10 yılbaşı filmi:

YENİ YIL TEMALI 10 FİLM

Home Alone – Yılbaşının ve Noel döneminin simgesi haline gelen, ailecek izlenebilecek eğlenceli bir klasik.

Love Actually – Birbirine bağlı aşk hikâyeleriyle yeni yıl ruhunu en sıcak şekilde yansıtan romantik bir yapım.

The Holiday – Yeni başlangıçlar ve yılbaşı romantizmini bir araya getiren keyifli bir film.

New Year’s Eve – Yılın son gecesinde kesişen hayatları anlatan, bol yıldızlı bir yapım.

When Harry Met Sally – Unutulmaz final sahnesiyle yılbaşı denince akla gelen romantik filmlerden biri.

The Polar Express – Çocuklar ve yetişkinler için yeni yıl ve kış atmosferini büyülü bir şekilde sunuyor.

Die Hard – Alışılmışın dışında, aksiyon sevenler için yılbaşı döneminde izlenen bir klasik.

About Time – Hayat, zaman ve aşk üzerine duygusal bir yeni yıl hikâyesi.

Carol – Kış ve yılbaşı atmosferiyle öne çıkan, etkileyici bir dönem filmi.

Bridget Jones’s Diary – Yeni yıl kararları ve eğlenceli anlarıyla yılbaşı ruhunu yansıtan keyifli bir komedi.