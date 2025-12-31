Bolu’da Mekke’nin Fethi dualarla anıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mekke’nin Fethi’nin 1396. yıl dönümü...

Fetih, her yıl olduğu gibi bu yıl da Bolu’nun tarihi camilerinden Yıldırım Bayezid Camii’nde dualarla anıldı.

DUALAR EDİLDİ

Kadın, erkek, genç ve yaşlı her yaştan vatandaşın katılım sağladığı programda manevi atmosfer yaşandı. Programda Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

Öte yandan programda konuşan cami imamı, Mekke’nin Fethi’nin İslam tarihi açısından taşıdığı öneme değinirken, birlik, beraberlik ile milli ve manevi değerlere vurgu yaptı.

YATSI NAMAZI İLE SON BULDU

Program, yatsı namazının kılınmasının ardından sona erdi.

Programa il protokolünden; Bolu Milletvekili İsmail Akgül, MHP Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Sedat Tok da katıldı.