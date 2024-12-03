İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya için sağanak ve fırtınalı turuncu kod uyarısında bulundu.
Uyarının ardından akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağışlar tüm şehri etkisi altına aldı.
Kentin bazı bölümlerinde yağıştan dolayı su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yayalar zorlandı.
BOMBA GİBİ PATLADI
Kepez ilçesine bağlı Varsak Mahallesi'nde ise yağış sırasında elektrik tellerinin birbirine teması sonrası korku yaşandı.
Temas eden elektrik telleri bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle kıvılcımlar etrafa saçıldı.
KORKU DOLU ANLARI KAYDETTİ
Büyük bir gürültüyle ateşlerin çıktığı patlama sonrası elektrik kesintisi yaşanırken, o anları kaydeden bir vatandaşın ‘Bismillah' sözleri yaşadığı korkuyu gözler önüne serdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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