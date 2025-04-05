DHA

Çam kese böcekleri, mart ve nisan ayında çam ağaçlarının üzerine ördükleri tülsü koza ile çoğalmaya başlıyor.

Tüylü yapılarıyla dikkati çeken böcekler, insanlarda alerjik reaksiyonlara yol açarken, temas halinde hayvanlarda da çeşitli hastalıklara neden oluyor.

Antalya Orman Genel Müdürlüğü, çam kese tırtılına karşı biyolojik mücadele kapsamında çeşitli çalışmalar yürütüyor.

"İNSANLAR VE HAYVANLAR İÇİN TEHLİKELİ"

AÜ Fen Fakültesi'nden Prof. Dr. Hüseyin Çetin, "Şu anda özellikle çam ağaçlarında beyaz ağ içerisinde gördüklerimiz larva formudur. Bu form genellikle eylül ayı gibi ortaya çıkar, yavaş yavaş yürüyerek 5 evre geçirir. Mart ve nisan aylarında ağaçtan inerek, toprağa karışır. 5 evrenin son 2 evresi, insan ve hayvanlar için tehlikelidir. Alerjik tüyleri sayesinde insan ve hayvanlar üzerinde alerjiye yol açıyor. Hava sıcaklığı arttığı için insanlar piknik ve mesire alanlarına daha çok gidiyor ve kızılçam ağaçlarının olduğu bölgelerde oturuyorlar. Mümkün olduğunca uzak durulması gerekiyor. Küçük çocukları uyarmak ve bebeklere dikkat etmek lazım." dedi.

"AĞAÇ VERİMİNİ NEREDEYSE TAMAMEMEN YOK EDEBİLİR"

Çam kese böcekleriyle mücadele kapsamında "terminatör" olarak adlandırılan Calosoma böceklerinin üretildiğini kaydeden Prof. Dr. Çetin, "O yıl ki ağacın verimini neredeyse tamamen yok edebilen bu böcekler, ağacı sanki bir orman yangınından zarar görmüş hale çevirebiliyor. Ağacın yapraklarıyla besleniyor, bu da ağacı savunmasız hale getiriyor. Çam kese tırtılı ile mücadele konusunda Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile beraber çalışmalar yürütüyoruz. Calosoma böceklerinin üretimine başladık. Calosoma böcekleri, çam kese böceklerini yiyerek besleniyor. Konutların çevresinde, cami ve okul gibi alanların bahçelerinde çam kese böcekleri varsa ilaçlama yapılıyor ya da makasla ağaçtan kesilip imha ediliyor." diye konuştu.