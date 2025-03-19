Antalya'da dilencinin üzerinden 45 bin lira çıktı

DHA
Antalya'da Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halkın dini duygularını istismar ederek haksız kazanç elde etmeye çalışan dilencilere karşı sivil ve resmi ekiplerle denetimlerini sürdürdü.
Son olarak Atatürk Caddesi'nde dilencilik yaptığı tespit edilen kadın yakalandı.
ÜZERİNDEN 45 BİN LİRA ÇIKTI
Kadının üst aramasında 45 bin 600 TL bulundu.
Zabıta ekipleri paraya el koyarken, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi uyarınca kadın hakkında idari yaptırım cezası uyguladı.
"DENETİMLER DEVAM EDECEK"
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, dilenciliğin önlenmesi ve halkın mağduriyetinin engellenmesi amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirtti.
Halkın huzurunu korumaya yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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