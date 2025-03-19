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Antalya'da dilencinin üzerinden 45 bin lira çıktı

Antalya'da dilencinin üzerinden 45 bin lira çıktı Serik ilçesinde sivil zabıta ekipleri tarafından dilencilik yaptığı tespit edilen kadının üst aramasında 45 bin 600 TL ele geçirildi.