Antalya'da en fazla normal doğum yaptıran ebe ödüllendirildi

İHA

Türkiye genelinde, Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı başında başlattığı "Doğal Doğuma Dönüş Programı" çerçevesinde sezaryen oranlarını azaltmaya yönelik çalışmalar hız kazandı.

Bu kapsamda birçok kamu hastanesinde, normal doğumu teşvik etmek için özel eylem planları devreye alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde de bu hedef doğrultusunda yürütülen projeler meyvesini verdi.

EN ÇOK NORMAL DOĞUM YAPTIRAN EBE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Manavgat Devlet Hastanesi’nde, normal doğumu teşvik etmek ve sezaryen oranlarını düşürmek amacıyla yürütülen eylem planı kapsamında, en fazla normal doğum yaptıran ebe ödüllendirildi.

TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLDİ

Normal doğumun anne, bebek ve toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Manavgat Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Mehmet Ali Karlıdağ, "Sezaryen bir gereklilik değil, ancak tıbbi zorunluluk halinde başvurulması gereken bir yöntemdir. Eylem planımız kapsamında 2024 ve 2025 yılının ilk 3 ayında en fazla normal doğum yaptıran ebeye teşekkür belgesi takdim ediyoruz.

2025 yılı boyunca her ay en az sezaryen yapan hekim, ebe ve hemşirelere teşekkür belgesi verilecektir. Ebe Ayşe Doğanay’a özverili çalışmaları ve normal doğuma katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

ÖDÜLLENDİRMENİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Normal doğumu teşvik etmeye ve sezaryen oranlarını düşürmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirten Başhekim Yardımcısı Dr. Ülkü Yasemin Avcı, "Ödüllendirmelerin, hekimlerimizi ve sağlık çalışanlarımızı motive etmek ve toplumda farkındalık oluşturmak açısından önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.