Antalya'da genç sürücü, ehliyet sevincini polisle paylaştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 16 yaşını dolduran Mert Enes Çetiner, 125 cc’ye kadar motosiklet kullanabileceği ehliyetini almaya hak kazandı.

EHLİYETİ KARGO ŞUBESİNDEN ALDI

Ehliyetini kargo şubesinden alan Çetiner, zarfı görevliden teslim aldı. Sevinçle şubeden çıkan genç sürücü, ehliyeti uygulama yapan motosikletli polis memuruna göstererek sevincini paylaştı.

TRAFİK POLİSİ KUTLADI

Trafik polisi, Çetiner’e “Güle güle, kazasız belasız kullan” temennisinde bulundu. Mert Enes Çetiner de ehliyet almanın kendisi için çok güzel bir duygu olduğunu belirtti ve “Bundan sonra trafik polisi ağabeylerimle aramız çok iyi olacak.” dedi.

Ehliyetini cüzdanına yerleştiren Çetiner, kaskını taktıktan sonra motosikletine binerek uzaklaştı.