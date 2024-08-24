Antalya'da imzaladıkları taahhütname yüzünden evinden oldu Muratpaşa'da yaşayan Hülya Gökkara, kira zammı nedeniyle ters düştüğü ev sahibinin daha önce imzalattığı tahliye taahhütnamesini devreye sokmasıyla hasta kızıyla sokakta kaldı.

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İHA

Antalya'da ev sahibinin yüksek zam isteği anne ve hasta kızını evsiz bıraktı.

2 yıl önce Muratpaşa'da ev kiralarken, ev sahibinin isteğiyle imzaladığı tahliye taahhüdü Hülya Gökkara'nın başına bela oldu.

TAHLİYE TAAHHÜDÜ EVSİZ BIRAKTI

Kira artışı ile Gökkara ve kızı, anlaşmazlık yaşadığı ev sahibinin tahliye taahhüdünü devreye sokmasının ardından bir anda kendilerini sokakta buldu.

Dün, anne ve kızının oturdukları Güvenlik Mahallesi 265 sokak üzerindeki ikamete gelen avukatlar ve icra memurları tahliye işlemi gerçekleştirdi. Geceyi eşyalarının başında sokakta geçiren anne-kız, başlarını sokabilecekleri bir yer arıyor.

"BU PARA YETMEZ DEDİ, 3 AY SONRA YİNE ZAM YAPTI"

Kızının rahatsızlığı nedeniyle hastanede yattıkları dönemde görülen mahkemeye katılamadıklarını ve taahhüt nedeniyle tahliyeye kararının verildiğini belirten anne Hülya Gökkara, “Biz evi çilingircilik yapan bir kişiden kiraladık. Ev sahibini tanımıyorduk, bize bir kağıt imzalatmıştı. İlk yıl kiraları günü gününe ödeyerek oturmaya devam ederken, senesi geldiği zaman çoğalttık.

Ama 3 ay sonra ev sahibi 'Bana bu para yetmez” diyerek eve geldi. “Ben tekrar kontrat istiyorum. Bu kira bana az, ister yap, ister çık' dedi” ifadelerini kullandı.

"KIZIM HASTANEDEYKEN TAHLİYE KARARI ÇIKARTTILAR"

Ev sahibinin isteği üzerine yeniden kontrat yaptığını ve TÜFE üzerinden zam yaptığını, IBAN'dan ödemesini aksatmadan yaptığını savunan Gökkara, “Şu anda benim ev sahibine borcum değil, alacağım var. Kızımın rahatsızlığı nedeniyle hastanede olduğumuz süreçte mahkemeye gidemediğimiz için tahliye kararı çıkmış.

Biz buna itiraz ettik. Ama itirazın sonucunu beklerken, ellerinde tahliye taahhüdü olduğunu belirterek evi boşaltacaklarını söylediler. İtirazımızı ettiğimizi, bunun sonucunun beklenmesi gerektiğini belirttik.

"SUYUMU BİLE KOMŞULARIM GETİRİYOR"

O gün geri gittiler ama dün sabah tekrar geldiler. Evi boşaltmak zorunda olduklarını, ev sahibinin bizi bu evde istemediğini, zamanda vermediğini belirterek eşyaları dışarı çıkardılar. Geceyi kızımla birlikle eşyaların başında sokakta geçirdik. Şu anda suyumu bile komşularım getiriyor” dedi.

"KİMSE BU HATAYA DÜŞMESİN"

Annesi ile birlikte sokakta kalan ve geceyi eşyaların başında geçiren Sibel Topcuoğlu ise avukatlar ve icra memurları ile birlikte evin boşaltılmasının arından evin anahtarının değiştirildiğini belirterek, “2022'de evi kiraladığımızda tahliye taahhüdü imzalatıldı. Sakın kimse bu hataya düşmesin, tarihsiz taahhüt imzalamasın, daha sonra başınıza bela olabiliyor.

Ev sahibi ben yokken eve gelerek anneme evi görmek istediğini, kiranın az olduğunu ve ikinci bir kontrat yapmak istediğini söylemiş. Son zamdan 3 ay sonra yeni kontrat ve zam yaptık” şeklinde konuştu.

"BARINACAK BİR YERE İHTİYACIMIZ VAR"

Sibel Topçuoğlu, imzalatılan tahliye taahhüdünü gerekçe göstererek tahliye davası açıldığını belirten Topcuoğlu, “İki ay sonra da ilk girdiğimizde imzalanan taahhütname gerekçe gösterilerek dava açıldı. Geçtiğimiz günde evi tahliyeye geldiklerini belirttiler. 25 gün hastanede yatmıştım. O zaman davaya katılamadık, o zaman tahliye kararı çıkmış.

İstinafa itiraz ettik. Bana her hangi bir evrak gelmemişti. Dün de icra memurları ve avukatlar geldi. Bir evrak istedim, ama avukatlar ev sahibinin tahliye taahhüdü ile istediği zaman evden çıkarabileceğini söylediler. Eşyaları dışarı çıkardılar, annemle birlikte geceyi dışarda geçirdik. Annemle yalnız yaşıyorum, yardım bekliyoruz. Barınacak bir yere ihtiyacımız var” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)