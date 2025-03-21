İHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bölge esnafının 5 yıldır baktıkları ve tedavi ettirdikleri engelli kedinin ortadan kaybolması üzerine güvenlik kameralarını inceleyen apartman sakinleri, Karam isimli kedinin bir kadın tarafından sepete konularak götürüldüğünü gördü.

Güvenlik kamerası görüntülerinde kadının yaklaşık 15 dakika boyunca çevresindeki kedilerden özellikle siyah ve engelli olan kediyi almak için çabaladığı görüldü.

OLAYIN ASLI ÖĞRENİLDİ

Mahalle sakinleri kadının çevreden birkaç kişi tarafından kedinin sahipli olduğunu söylemesine rağmen kediyi götürdüğünü ileri sürdü.

Görüntülerin sosyal medya ve internet sitelerinde yayılmasının ardından olayın aslı ortaya çıktı.

"YARDIM ETMEK İÇİN ALDIK"

Görüntüleri çeşitli sosyal medya hesaplarında gören genç kadının Karam isimli engelli kediyi mahalle sakinlerine iade ettiği öğrenildi.

Veterinerlik öğrencisi olduğunu ve kediyi almakta kötü bir niyeti olmadığını söyleyen genç kadın, "Ben veterinerlik öğrencisi olduğum için birkaç arkadaşımla birlikte sokak hayvanlarını tedavi ediyoruz, yardım ediyoruz. Engelli olduğunu görünce yardım etmek için aldık, sokaktaydı ve sahibi yoktu" dedi.

"EVE GÖTÜRDÜM, TEDAVİ ETTİRDİM"

Yakın zamanda aynı şekilde engelli olan kedisini kaybettiğini belirten genç kadın şöyle konuştu:

O gün yolda engelli bir kedi gördüm. Yakın zamanda aynı şekilde engelli bir yavru kedim vardı, onu kaybetmiştim. Onu da sevdiğim için aldım. Eve götürdüm, tedavi ettirdim. Gayet sıcak bir yuva verdim.



Sosyal medyada haberi gören arkadaşlarım bana söyledi. ‘Niye böyle bir şey yaptın’ diye sordular, ben de çok üzüldüm. O kişilerle irtibata geçtik, geldiler, gayet kibar bir şekilde konuştuk. Kediyi ben almak istediğimi söyledim. Kabul etmediler, ben de kediyi verdim. Götürdüler, aynı sokakta yaşıyor.

"BENİ YANLIŞ ANLADILAR"

Kendisinin de baktığı çok sayıda kedi olduğunu belirten genç kadın şu sözleri kullandı: