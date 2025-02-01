Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan lemurlar, güneşli havayı seviyor.

Park yetkilileri, bu durumun lemurların kış rutini olduğunu belirterek, parkta bulunan hayvanların güneşli havalarda dışarıda vakit geçirmeyi sevdiklerini aktardı.

"YOGA YAPAR GİBİ OTURUYORLAR"

Lemurların sabah güneşini selamladığını belirten Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, "Barınağımızda lemurlar sabahları güneşi çok seviyor. Her güneş doğduğunda oturuyorlar, tıpkı yoga yapar gibi. Onların çok tipik bir oturuşu var, karınlarını açıyorlar.

Gebe lemurların güneşi daha çok sevdiklerini ve bu davranışı daha sık sergilediğini fark ettik. Karınlarındaki yavrular, güneşin faydalı ışınlarından yararlanıyor" dedi.

"LEMURLAR GÜNEŞTEN FAYDALANMAK İSTİYOR"

Doğal Yaşam Parkı'nda hayvanlar için iklimlendirme çalışmaları yapıldığını ifade eden Arsun, "Akşamları serin olduğunda hayvanlar kışlık, kaloriferli barınaklarına çekiliyor. Güneşli günlerdeyse lemurlar güneşten faydalanmak istiyor" diye konuştu.

Parka gelen ziyaretçilerin, hayvanların güneşli havalarda doğal ve huzurlu davranışlarını ilgiyle karşıladıklarını aktaran Arsun, lemurların sabah güneşini selamlama ritüelinin dikkati çeken anlardan biri olduğunu paylaştı.